Stetten a.k.M. Bürgermeister Maik Lehn führt den DRK-Ortsverein

Bei der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Heuberg-Donautal wurde Bürgermeister Maik Lehn aus Stetten a.k.M. zum Nachfolger von Michael Reichenstein gewählt.

Mit Respekt für und mit Bedauern über seine Entscheidung, in die Schweiz auszuwandern, wurde am Freitag Michael Reichenstein verabschiedet. Der bisherige Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Heuberg-Donautal und Allgemeinmediziner verlegt mit Hinweis auf die ungerechte deutsche Gesundheitspolitik seine berufliche Tätigkeit in die Eidgenossenschaft. Nachfolger in seinem Amt als DRK-Ortsvorsitzender wurde Stettens Bürgermeister Maik Lehn. "Sie haben gute Arbeit geleistet, auf denen ihr Nachfolger aufbauen kann", würdigte Maik Lehn seinen Vorgänger. Dafür habe Reichenstein den großen Dank der kommunalpolitischen Seite verdient.



Diese Einschätzung teilte Rolf Vögtle. Der Erste Landesbeamte im Landratsamt ist gleichzeitig Kreisvorsitzender des DRK im Kreis Sigmaringen. Vögtle formulierte sein Bedauern über den Weggang des beliebten Hausarztes in Schweiz. Er betonte den guten Ausbildungsstand der ehrenamtlichen Rot-Kreuz-Helfer und attestierte in diesem Zusammenhang: "Hier wird gute Arbeit geleistet." Reichenstein selbst nannte im Jahresbericht zwar auch die wichtigsten Stationen seiner Tätigkeit. Er richtete aber den Blick in die Zukunft. "Zukunft" für das DRK sieht der Mediziner darin, junge Menschen für die Arbeit und Mitarbeit beim Roten Kreuz zu gewinnen. Bereits seit 2008 gibt es in Stetten a.k.M. eine aktive Jugendrotkreuzgruppe. Diese Arbeit soll in Stetten wie im gesamten Landkreis auf die Schulen ausgedehnt werden, waren sich Reichenstein und Vögtle einig.

Über die konkrete Arbeit im abgelaufenen Jahr informierte im Anschluss dann Bereitschaftsleiter Matthias Boden. Danach wurde der "Helfer-vor-Ort-Dienst" (HVO) in Beuron ein Mal und in Stetten 22 Mal alarmiert. Zu sechs weiteren Einsätzen musste die gesamte Bereitschaft ausrücken. Boden: "Ein Teil dieser Alarme erfolgte durch Einsatzstellen außerhalb unseres eigentlichen Zuständigkeitsbereichs, um dortige personelle Engstellen abzufedern." Die Aus- und Fortbildung der Bereitschaftsmitglieder umfasste 18 Dienstabende mit insgesamt 417 Stunden. Boden fasste zusammen: "Insgesamt leisteten die Aktiven unseres DRK-Ortsvereins 4758 Dienststunden." Die Mitgliederzahl sei mit 25 Helfern zwar stabil, allerdings erwartet der Bereitschaftsleiter einen Rückgang, weil einige Helfer in die Altersbereitschaft wechselten. Matthias Boden bedauerte einen Einbruch der Blutspendebereitschaft. Zwar konnten 426 Konserven an den Blutspendedienst übergeben werden, was gegenüber dem Vorjahr 100 Konserven weniger waren.



Einen breiten Raum in der Jahresarbeit nimmt die Ausbildung in Erster Hilfe ein. 2016 bot die Bereitschaft insgesamt zehn Termine in Schwenningen und Stetten an, darunter "Wiederauffrischungen" bei der Feuerwehr, der Firma Stingel in Schwenningen sowie der Bundeswehr. Boden berichtete, dass sich in den kommenden Monaten zwei weitere Bereitschaftsmitglieder zu Erste-Hilfe-Lehrkräften ausbilden lassen werden. Im Rahmen der Vorstandswahlen wurde nicht nur Maik Lehn zum Vorsitzenden gewählt. Das Amt des ersten Stellvertreters war seit dem Weggang des früheren Schwenninger Bürgermeisters Herbert Bucher vakant. Dieses Amt übernimmt nun seine Nachfolgerin Rowitha Beck.

Ehrungen

Zehn Mitglieder des DRK-Ortsvereins Heuberg-Donautal wurden bei der Versammlung für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. 55 Jahre: Karl Rothmund, Franz Kiene und Bruder Wolfgang Keller. 30 Jahre: Siegbert Renz. 25 Jahre: Meinolf Fritz. 15 Jahre: Frank Steinbrück. 10 Jahre: Michael Reichenstein. Fünf Jahre: Christstopher Özdemir, Sarah Reichenstein und Agnieska Salamun. (hps)