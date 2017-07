Stetten am kalten Markt Bürgerinitiative empfängt Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden

Stetten am kalten Markt

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden traf sich mit der Bürgerinitiative zur Erhaltung von Umwelt und Lebensqualität in Stetten a.k.M.. Vor dem Hintergrund eines möglichen Steinbruchs zwischen Stetten und Oberglashütte zeigte Lothar Löffler der Abgeordneten das Gebiet vor Ort.

Nach Informationen der Bürgerinitiative plant die Firma Glashütter Naturweis aus Schwenningen am Rande des Truppenübungsplatzes im Gewann Obere Höhe einen Steinbruch einzurichten, um möglicherweise vorhandenen, hochreinen Kalkstein abzubauen, teilt das Büro von Bogner-Unden mit.

Löffler und weitere Verantwortliche der Bürgerinitiative nutzten das Treffen mit der Abgeordneten, um ihre Bedenken bezüglich der Abbaupläne deutlich zu machen. Aktuell interessiert die Bürgerinitiative besonders die Ergebnisse der Gesteinsproben, die von der Firma Glashütter Naturweis genommen wurde. Bedenken der Bürgerinitiative bezogen sich auf die Mächtigkeit und die Ausbreitung möglicher Vorkommen an hochreinen Kalken im projektierten Gebiet, auf Wasser- und Grundwasserfragen und die Frage nach einem Abbau unter Einsatz von Sprengmitteln innerhalb der verkarsteten, hochsensiblen Zone. Immerhin seien diesbezüglich an den in nur geringer Entfernung liegenden Sprengplatz der Bundeswehr höchste Anforderungen gestellt, erklärte Löffler. Nach Ansicht der Initiative könne hier nicht mit zweierlei Maß gemessen werden.

Natürlich spielte auch die Frage nach der zusätzlichen Belastung der Anwohner durch Sprengungen und Laster-Verkehr eine zentrale Rolle. Immerhin liegen die Orte Oberglashütte, Stetten am kalten Markt und die Albkaserne in unmittelbarer Nähe, betonte die Landtagsabgeordnete. Auch die Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet Großer Heuberg, das angrenzende FFH- und Vogelschutzgebiet und die nur geringen Entfernungen zu weiteren Steinbrüchen wurden thematisiert. Bogner-Unden versprach, sich um die Beantwortung der Fragen zu kümmern, und eventuell weitere Informationen vom Umweltministerium und vom Regionalverband zu erhalten.