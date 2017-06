Stetten am kalten Markt Blutspender erhalten auch Einkaufsgutscheine

Stetten am kalten Markt

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus hat Bürgermeister Maik Lehn zahlreiche Blutspender der Gemeinde geehrt. Im Beisein von Vertretern des DRK-Ortsvereins Heuberg-Donautal hob das Gemeindeoberhaupt dabei die Bedeutung der Blutspenden zur Rettung von Menschenleben hervor.

Krönender Höhepunkt waren die Auszeichnungen von Kurt Löffler, August Moser und Gerhard Stroppel, die das Gemeindeoberhaupt für jeweils 100 Blutspenden ehren durfte.

Bürgermeister Lehn erinnerte auch daran, dass der DRK-Ortsverein erst vor wenigen Tagen in der Alemannenhalle eine äußerst erfolgreiche Blutspende-Aktion organisiert hatte. "Nach jahrelangem Abwärtstrend ging die Spendenzahl wieder deutlich nach oben", freute sich das Gemeindeoberhaupt mit den Verantwortlichen des DRK. Vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs an Blutkonserven sei dies höchst erfreulich, zumal viele Erstspender zu der Aktion gekommen seien.

"Ich darf Sie ermuntern, in dem Bewusstsein Gutes zu tun, weiter zu machen, solange Sie gesund sind", sagte Bürgermeister Lehn, ehe er gemeinsam mit den Vertretern des DRK-Ortsvereins Urkunden, Ehrennadeln und Präsente der Gemeinde überreichte. Die Kommune honoriert das Blutspenden seit vielen Jahren mit Einkaufgutscheinen in den Stettener Geschäften, die sich an der Höhe der Spendenzahl orientieren.