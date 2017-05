Stetten am kalten Markt Bahn zahlt Abbau von altem Wehr in der Schmeie

Zwei Fliegen schlagen mit einer Klappe. Das genau wird jetzt im Schmeietal bei Storzingen im nächsten oder übernächsten Jahr mit der Demontage der alten Wehranlage Wirklichkeit werden. In dieser Woche schuf der Stettener Gemeinderat mit seinem Votum die Voraussetzung für das Projekt. Nutznießer der Maßnahme sind die Fische in der Schmeie und die Gemeinde Stetten, die nichts bezahlen muss. Zahlen für die Demontage muss die Bahn.

Der Bahnkonzern muss, so erläuterte Bürgermeister Maik Lehn, im nächsten oder übernächsten Jahr eine Bahnbrücke auf der Gemarkung Storzingen durch einen Neubau ersetzen. Wie jeder Bauherr steht auch die Bahn in der Pflicht, dafür einen Naturausgleich zu erbringen. Der Konzern beauftragte ein Umweltplanungsbüro. Diese Fachleute aus Freiburg wurden bei dem alten Stauwehr in der Nähe der Brücke fündig. Die Wehranlage war schon im Rahmen der Natura-2000-Planung bemängelt worden. Sie sei, so erläuterte Ortsvorsteher Bruno Pozzi, die einzige Hemmschwelle für die Durchlässigkeit der Schmeie zwischen Straßberg und der Bachmündung in die Donau.

Über kurz oder lang hätten die kommunalen Spitzen im Stettener Rathaus die Kosten für den Abbau der Wehranlage bezahlen müssen. Deswegen war der Bürgermeister nicht unglücklich, als das Freiburger Büro auf ihn zukam und fragte, ob die Bahn für ihren Geländeausgleich das Wehr abbauen könnte. Vor dem Gemeinderat sagte Lehn: "Ich sehe keinen Grund, Nein zu sagen, weil für die Verwaltung nicht absehbar ist, dass die Kommune diesen Bereich selbst für eigene Ausgleichsflächen braucht." Das Landratsamt befürwortet den Rückbau. Auch der Fischereiverein Storzingen sehe in der Maßnahme eine deutliche Optimierung der ökologischen Situation.

Die Wehranlage ist auch kein technisches Baudenkmal und genießt deswegen keinen Schutz durch die Denkmalbehörde. Besonders auf Initiative des Ortschaftsrates soll aber der Steg über die Schmeie als Bachüberquerung für Fußgänger und Wanderer erhalten bleiben. "Wir machen etwas Gutes und ein anderer bezahlt es", freute es Lehn.