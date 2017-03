Stetten am kalten Markt Aushub- und Betonarbeiten für Kindergarten- und HdB-Sanierung starten

Intensiv hatten sich die katholische Pfarrgemeinde und die politische Gemeinde im vergangenen Jahr mit der Entwicklung der Stettener Kindergärten auseinandergesetzt. Für den Kindergarten "Arche Noah" in der Stettener Pfarrgasse stellte sich eine Erweiterung in Verbindung mit einer Sanierung des Haus der Begegnung (HDB) als ideale Lösung heraus. In den vergangenen Tagen sind die Bagger für die große Baumaßnahme angerückt.

Die Verantwortlichen nutzen daher die Gelegenheit, in einem Pressegespräch über die anstehenden Baumaßnahmen zu informieren. Vorbereitende Schritte waren mit der Sanierung der früheren Wohnung im Obergeschoss des katholischen Kindergartens sowie dem Abbruch des ehemaligen Feldhauses schon länger angelaufen. Doch nachdem nun Bagger und Kran angerückt waren, wolle man "die Öffentlichkeit noch mal informieren", betonte Margarete Knisel von der Verrechnungsstelle Sigmaringen. Gemeinsam mit der neuen Kindergartengeschäftsführerin Ina Brehm sowie Bürgermeister Maik Lehn zeigte sie auf, wie es zu den Planungen gekommen war.

So hatte der Kindergartenbedarfsplan – auch aufgrund veränderter Richtlinien – den erhöhten Platzbedarf und die Notwendigkeit zur Einrichtung einer fünften Regelgruppe ausgewiesen, die bereits im vergangenen September provisorisch installiert werden musste. Nachdem in der Pfarrgemeinde parallel der Prozess zur Sanierung des HDB in Gange war, habe sich relativ schnell eine kombinierte Lösung mit einem Erweiterungsbau des HDB als beste Lösung herauskristallisiert. Wie das Gemeindeoberhaupt ergänzte, hätten sich die Kinderzahlen zum Zeitpunkt der Entscheidung auf einem stabil hohen Niveau eingependelt, sodass die Investitionen – auch aus Sicht des Gemeinderates – gerechtfertigt gewesen seien. "Die Geburtenzahlen sind erfreulicherweise weiter hoch", sagte Lehn und prophezeite vor diesem Hintergrund, dass im Kindergarten weiterhin eine hohe Auslastung gegeben sein werde. "Die Entscheidung war absolut zukunftsweisend", sagte er, zumal es nach Realisierung der Baumaßnahme jederzeit möglich sei, in der Arche Noah eine "Krippengruppe" einzurichten.

Wie Architekt Lukas Hahn und Margarete Knisel bei einem Rundgang aufzeigen, sind in der ehemaligen Wohnung im Obergeschoss inzwischen nicht nur die erforderlichen Personalräume geschaffen worden. Dort fand auch die Bastelgruppe "St. Mauritius" eine neue Heimat, die früher im Feldhaus untergebracht war. Während derzeit Ausschreibungen liefen, seien die Aushub- und Betonarbeiten für den Ergänzungsbau am HDB angelaufen. Den Betrieb des Kindergartens wolle man ohne größere Einschränkungen aufrecht erhalten. Lediglich der Eingangsbereich müsse für rund drei Wochen in den hinteren Bereich – durch den Garten – verlegt werden, wenn der direkte Anschluss des Ergänzungsbaus an den Kindergarten erfolge.

Mit Ausnahme der Kleiderbörse werde das HDB spätestens ab den Sommerferien für Veranstaltungen gesperrt bleiben, um die Innensanierung des Gebäudes voranzutreiben. "Alles in allem wollen wir im Februar 2018 mit den Baumaßnahmen durch sein", hofft Lukas Hahn auf einen zügigen Verlauf der Bauarbeiten, mit denen sowohl im HDB als auch im Kindergarten deutliche energetische Verbesserungen erreicht würden. Nicht zuletzt würden beide Gebäude an das Nahwärmenetz der "Bioenergie Schwochow" angeschlossen. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 1 267 000 Euro.

Der Kindergarten

Der Grundstein für den Kindergarten "Arche Noah" wurde 1954 gelegt. Ein Jahr kam die Einweihung. 1988 wurde modernisiert und erweitert. Aktuell besuchen 94 Kinder in fünf Gruppen die Einrichtung. Es gibt Regelöffnungszeiten, verlängerte Öffnungszeiten und die Ganztagesbetreuung. (gfe)