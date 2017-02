Stetten am kalten Markt Arzt Michael Reichenstein verlässt Stetten a.k.M

Michael Reichenstein, praktischer Arzt in Stetten a.k.M., verlässt die Praxisgemeinschaft mit Peter Apfelbacher, um eine Stelle in der Schweiz anzutreten. Dies bestätigt der Mediziner, der seit 2003 in Stetten praktiziert und zugleich Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Heuberg-Donautal ist, gegenüber dem SÜDKURIER.

Grund für seine Entscheidung sei das Gesundheitssystem in Deutschland, durch das Ärzte im ländlichen Raum klar gegenüber ihren Kollegen in den Städten benachteiligt würden, stellt er fest. Konkret: Verschreibe er als Landarzt seinen Patienten alle Medikamente, die notwendig sind, laufe er Gefahr, sich Regressforderungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigungen einzuhandeln. "Es wird hier versucht, an der falschen Stelle zu sparen", stellt der Arzt fest und erläutert: Bei den ihnen zur Verfügung stehenden Budgets gebe es keinen Unterschied zwischen einem Hausarzt in der Stadt und einem Landarzt.



In der Realität sehe es nun aber so aus, dass er, als Landarzt, oftmals die Medikamente verordnen muss, die bei der Erstdiagnose durch den Facharzt in der Stadt angeordnet wurden. Denn nach einem ersten Termin beim Facharzt laufe die weitere Behandlung der Patienten in der Regel wieder in Stetten. Sprich: Der Landarzt übernimmt gezwungenermaßen die fachärztliche Versorgung und wird dafür dann auch noch abgestraft. Regressforderungen nach Budgetüberschreitungen durch die Kassenärztliche Vereinigung hätten in den vergangenen Jahren immer abgewendet werden können, doch sei das nun nicht mehr der Fall. "Und das geht bei Heilmitteln und bei Laboruntersuchungen weiter, wo es ebenfalls zu Regressforderungen kommen kann." Angesichts dieser gesetzlichen Rahmenbedingungen sehe er keine Chance für sich, in der Garnisonsgemeinde weiterzuarbeiten.

Was die ärztliche Versorgung in der Gemeinde angeht, gebe es derzeit Gespräche mit einem möglichen Nachfolger. Doch könne zum Ausgang dieser Gespräche derzeit noch nichts gesagt werden. Zudem sei man im Gespräch mit den anderen Medizinern vor Ort zum Thema möglicher Kooperationen. "Die Situation ist nicht einfach für mich", stellt Reichenstein mit Blick auf die, wie er sagt, engen Beziehungen zu seinen Patienten und zu seinem Team in der Praxis fest. Ab April werde er nun eine neue Stelle in der Region St. Gallen antreten. In der Schweiz gebe es keine Vorgaben wie in Deutschland und zudem einen massiven Mangel an Hausärzten.Bürgermeister Maik Lehn kommentiert die Entscheidung des Mediziners mit den Worten: "Ich bedauere es sehr, dass einer von unserern fünf Medizinern geht." Es sei traurig, dass es von gesetzlicher Seite die Vorgaben gibt, die es den Landärzten schwer mache, ihren Beruf auszuüben. Die Gemeinde, sei in Sachen ärztlicher Versorgung bislang sehr gut aufgestellt gewesen. Und der Weggang eines Arztes und damit die Verkleinerung des medizinischen Angebots in der Garnisonsgemeinde betreffe auch die Nachbargemeinde Schwenningen und die Bürger im Donautal, die ebenfalls die medizinische Versorgung in Stetten in Anspruch nehmen würden. Die Vorgaben von gesetzlicher Seite machten es den Gemeinden im ländlichen Raum, die es ohnehin schon schwierig hätten, interessierte Ärzte zu bekommen, noch schwieriger. "Wir stehen so wieder hintenan", beklagt das Gemeindeoberhaupt. Und von dieser misslichen Situation sei nicht nur die Gemeinde Stetten betroffen.

Das Problem sei vielmehr symptomatisch für viele andere Gemeinden und Städte in der Region. Von Gemeindeseite aus habe seine Unterstützung angeboten, fährt Lehn fort und verweist darauf, dass nach dem Auszug des Notariats Räume im Amtshaus frei werden würden, in denen sich ebenfalls eine Praxis vorstellen ließe.