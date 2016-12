Stetten a.k.M. Anschluss an geplantes Nahwärmenetz

Den Anschluss diverser gemeindeeigener Gebäude an das vorgesehene Nahwärmenetz der „Bioenergie Schwochow GbR“ hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen.

Vor dem Beschluss stellte Diplomingenieur Martin Westhauser vom gleichnamigen Planungsbüro in Wurmlingen die Ergebnisse seiner Untersuchungen vor. Demnach erscheint ein Anschluss an das ins Auge gefasste Nahwärmenetz dem Fachmann sinnvoll.

Dass das Thema offensichtlich eine gewisse Brisanz in sich birgt, machte nicht nur die Anwesenheit zahlreicher interessierter Zuhörer deutlich. Auch eine Anfrage von Bezirksschornsteinfegermeister Michael Dreher, was sich hinter dem offiziellen Tagesordnungspunkt „Heizungsanlagen – Verpflichtung nach der Energieeinsparverordnung (EnEV)“ verberge, schien Bürgermeister Maik Lehn sichtlich zu nerven. „Geht es um die EnEV oder um die Nahwärme“, wollte Dreher wissen, was das Gemeindeoberhaupt mit „sowohl als auch“ beantwortete. „Wieso ist das (Anmerkung der Redaktion: die Nahwärme) dann in der Tagesordnung nicht aufgeführt“, hakte Dreher nach, worauf er, nach einigem Hin und Her, gebeten wurde, die Formulierung der Tagesordnung der Verwaltung zu überlassen.

Heizungsanlagen im Bauhof und Amtshaus entsprechen nicht mehr den Vorgaben der EnEV

Bei der anschließenden Beratung erinnerte das Gemeindeoberhaupt, dass die Heizungsanlagen im Bauhof und im Amtshaus nicht mehr den Vorgaben der EnEV entsprächen, weswegen beim Planungsbüro Rau in Albstadt entsprechende Untersuchungen in Auftrag gegeben worden waren. Die konzeptionellen Vorschläge des Experten waren jedoch derart umfangreich, dass das Gremium in seiner Sitzung am 26. September die Verwaltung mit einer weiteren Aufarbeitung des komplexen Themas beauftragt hatte, unter der Prämisse, eine einheitliche Lösung unter Einbeziehung eines möglichen Nahwärmenetzes zu finden.

So kam das Planungsbüro Westhauser ins Spiel, das in den vergangenen Wochen eine Bewertung der Heizungsanlagen im Rathaus, im Rettungszentrum und im Amtshaus, sowie im Haus der Musik und in der Alemannenhalle samt Schulzentrum vorgenommen hatte.

Für jedes Gebäude stellte Martin Westhauser die Ergebnisse seiner Analysen vor, und empfahl dem Gremium durchweg den Anschluss an das noch zu bauende Nahwärmenetz, mit Ausnahme der Alemannenhalle. Für diese käme alternativ auch die Nutzung eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) in Verbindung mit einem Erdgaskessel in Frage, wobei sich das Gremium auch in diesem Fall für den Anschluss an das Nahwärmenetz in Verbindung mit einem Gas-Spitzen-Kessel entschied, was der Experte ebenso befürwortete. Zuvor hatte Florian Dreher (ILS) in der Debatte auf die Risiken hingewiesen, die seines Erachtens in dem schwebenden Verfahren bezüglich des Nahwärmenetzes verborgen lägen. Das sahen seine Kollegen größtenteils anders, und wiesen – wie Reiner Letsch (FW) – vor ihrer mehrheitlichen Zustimmung auf die vorliegende Baugenehmigung und deren Rechtskraft hin. Mit dem Beschluss wurde die Verwaltung gleichzeitig bevollmächtigt, die Vertragsmodalitäten mit dem künftigen Nahwärmelieferanten zu veranlassen.

Unabhängig vom Anschluss an das Nahwärmenetz beschloss das Gremium, die Regelungsanlage des Heizkreisverteilers sowie die Lüftungsanlage für die Alemannenhalle und des Schulzentrums für 125 000 Euro zu erneuern. Gleichzeitig wurde das Planungsbüro Westhauser beauftragt, die notwendige Ausschreibung in die Wege zu leiten und die Gesamtbaumaßnahmen entsprechend zu begleiten, wofür ein Honorar von rund 30 000 Euro anfällt.

Sachstand Nahwärmenetz

Wie Bürgermeister Maik Lehn wissen ließ, sei die Baugenehmigung für das geplante Nahwärmenetz der „Bioenergie Schwochow GbR“ durch das Landratsamt Sigmaringen inzwischen erteilt: „Die Genehmigung wird aber von dritter Seite angezweifelt“, informierte er. Es liege nun am Regierungspräsidium Tübingen zu prüfen, ob die Entscheidung des Landratsamtes Sigmaringen stand halte, das sich seine Entscheidung sicher nicht leicht gemacht habe.

Unabhängig davon erklärten die Geschäftsführer der Bioenergie gegenüber dem SÜDKURIER, dass eine rechtskräftige Baugenehmigung vorliege, und der Bau der Heizzentrale in der Schwenninger Straße 1 in jedem Falle alsbald realisiert werde, in der die Wärmeproduktion für das Nahwärmenetz stattfinde. In die Heizzentrale werde die Abwärme des Blockheizkraftwerkes der Biogasanlage des „Mühlgassenhofes“ eingespeist. Zusätzlich werde Wärme mit einem Holzhackschnitzelkessel erzeugt. Als Ausfall- und Spitzenlastkessel diene ein Ölbrenner. Von der Nahwärmehauptleitung, die von der Schwenninger Straße aus verlegt werde, werde ein Abzweig zum jeweilig zu versorgenden Gebäude installiert. Hierzu würden Rohre im Erdreich verlegt. Über eine Kernbohrung zum Heizraum erfolge die Verlegung der Hausanschlussleitung in das jeweilige Gebäude.