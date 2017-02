Stetten am kalten Markt Albverein beklagt sich über Kahlschlag im Schmeiental

Verärgerung und Enttäuschung über den von der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Sigmaringen und des zuständigen Amtes beim Regierungspräsidium veranlassten Kahlhieb im Bereich der Frohnstetter Hütte im Schmeiental, herrscht bei der den Mitgliedern des Frohnstetter Albvereins. Das Landratsamt hat indes eine Erklärung für die Aktion.

Bei der vor Kurzem abgehaltenen Hauptversammlung prangerte Vertrauensmann Wolfgang Seßler mit deutlichen Worten die, seiner Meinung nach, unverhältnismäßige Aktion an und prophezeite, dass der Verein für weitere Landschaftsschutzmaßnahmen in diesem Areal wohl nicht mehr zur Verfügung steht.

Seit über 20 Jahren führen die engagierten Naturschützer des Frohnstetter Albvereins ehrenamtlich im Herbst über mehrere Tage eine Landschaftsschutzaktion im Schmeiental rund um die Frohnstetter Hütte und den markanten Donefelsen durch, erläuterte Seßler. Dabei seien, stets in Abstimmung und zur vollsten Zufriedenheit des Landratsamts, die dortigen Wacholderheiden von Hecken und Gestrüpp freigeschnitten sowie die empfindlichen Magerwiesenflächen behutsam ausgelichtet worden. Was aber wenige Wochen nach der diesjährigen Aktion am Donefelsen passierte, das habe den Frohnstetter Albvereinlern dann doch die Sprache verschlagen. "Die Arbeit von drei Tagen war komplett für die Katz", lautet das frustrierende Resümee des Vertrauensmannes. Eine von Amtsseite beauftragte Firma habe für einen veritablen Kahlhieb im gesamten Hangbereich und rund um den Felskopf des Donefelsens gesorgt, dem fast alle Bäume zum Opfer fielen. Das Gelände in einem der beliebtesten Naherholungsziele der Gegend gleiche inzwischen eher einer Mondlandschaft als einem naturnahen Erlebnisraum, wo man sich gerne aufhält. "Jahrelang hat man uns für unsere Aktionen gelobt und jetzt sollen wir auf einmal wir alles falsch gemacht haben?", sagt Vertrauensmann Wolfgang Seßler. Er und seine Mitstreiter verstehen die Welt nicht mehr.

Ein stärkeres Auslichten des Geländes um für die vielfältige Flora der dortigen Magerwiesen mehr Licht zu bieten, hätten die Verantwortlichen des Albvereins sicher mitgetragen, auch wenn dafür einige Bäume hätten gefällt werden müssen, aber musste es wirklich ein kompletter Kahlschlag sein? Rückgängig machen lasse sich diese Aktion sicher nicht mehr, aber eine Erklärung für diese aus Sicht des Albvereins absolut unangebrachte Radikalmaßnahme könne man wenigstens noch erwarten, so die Hoffnung des Vertrauensmanns.

Seitens des Landratsamts Sigmaringen heißt es auf Anfrage, dass es sich bei dem Gelände im Natura-2000-Gebiet Schmeietal um einen Kalkmagerrasen beziehungsweise um eine Wacholderheide handelt. Dieses Relikt aus früheren Zeiten, in denen die Fläche als Tierweide genutzt wurde, stelle einen sogenannten Exemplarlebensraum für seltene Pflanzen dar. Der Landkreis sei gegenüber der EU verpflichtet, solche seltenen Lebensräume zu erhalten und weiter zu fördern, sagt Pressesprecherin Sabine Stark.

Der Schwäbische Albverein habe seit vielen Jahren die sogenannte Frohnstetter Hütte. Darum übten seine Mitglieder seit vielen Jahren Landschaftspflegearbeiten aus. "Seit 2004 werden diese Pflegemaßnahmen von uns auch über die Landschaftspflegerichtlinie unterstützt", sagt Stark. Allerdings seien die vom Schwäbische Albverein durchgeführten Pflegemaßnahmen nicht nachhaltig beziehungsweise rigoros genug gewesen, um den Erhalt des Kalkmagerrasens zu gewährleisten. "Hierzu wurden im Laufe der Jahre immer wieder Ortstermine zusammen mit dem Schwäbische Albverein durchgeführt, zweimal auch unter Beteiligung der höheren Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium, und erläutert, dass mehr Gehölz geschnitten werden muss, um den Charakter des Gebietes und die naturschutzfachliche Qualität wieder zu erreichen." Nun habe das Regierungspräsidium Tübingen im Rahmen der Erstellung des Managementplans für das Natura-2000-Gebiet Schmeietal das Landratsamt aufgefordert, eine stärkere Gehölzpflege durchzuführen und die Bäume zu fällen. Durch die Pflege sei jetzt auch vom vorbeifahrenden Zug aus der Felskopf mit der Jesusfigur wieder gut sichtbar. "Hierfür wurden wir von verschiedenen Stellen auch bereits gelobt", sagt Stark. Das Pflegegut sei von Mitarbeitern des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs abgeholt und zwischenzeitlich zu Hackschnitzeln weiterverarbeitet worden.

Laut Landratsamt, sollen auf dem Gelände vor allem die wertgebenden Arten wie Küchenschelle, Silberdistel, Karhäusernelke, Große Brunelle und Echter Gamander gefördert werden. "Diese Arten sind auf möglichst volle Besonnung angewiesen und wurden in den letzten Jahrzehnten immer mehr von den aufgekommenen Gehölzen bedrängt und haben auch in ihrem Bestand abgenommen", erläutert Pressesprecherin Sabine Stark. (mos)