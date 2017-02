Stetten am kalten Markt Abfindung für Minderheitsaktionäre

Zu einer außerordentlichen Hauptversammlung kommen die Aktionäre der Primion Technology AG am kommenden Freitag um 10 Uhr im Offiziersheim der Albkaserne zusammen. Dabei steht als einziger Punkt ein sogenannter "Squeeze-out" auf der Agenda. Ein aktienrechtliches Verfahren, mit dem ein Mehrheitsaktionär gegen Zahlung einer angemessenen Abfindung den zwangsweisen Ausschluss von Minderheitsaktionären aus der Aktiengesellschaft betreiben kann.

Schon länger war bei Insidern über den zwangsweisen Ausschluss der Minderheitsaktionäre der Primion Technology AG spekuliert worden. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis die rechtlichen Voraussetzungen für den "Squeeze-out" gegeben sein würden. Demnach sieht das Aktiengesetz vor, dass ein Mehrheitsaktionär, der über mindestens 95 Prozent Aktien einer Gesellschaft verfügt, die Übertragung der übrigen Aktien auf sich verlangen kann. Wichtigste Grundvoraussetzung: Die Zahlung einer angemessenen Barabfindung an die Minderheitsaktionäre. Und diese wurde im Falle der Primion Technology AG vom Mehrheitsaktionär Azkoyen auf 11,06 Euro festgelegt. "Eine Summe, die sich aus unserer Sicht wahrlich sehen lassen kann", unterstreichen Primion-Vorstandsvorsitzender Horst Eckenberger und Finanzvorstand Jorge Pons Vorberg auf Anfrage des SÜDKURIER unisono. Zumal die Aktie beim offiziellen Rückzug vom Börsenhandel am 7. April 2015 – also dem sogenannten "Delisting" – noch mit 3,86 Euro gehandelt wurde.

Hielt der spanische Großaktionär – die Azkoyen S.A. – zum 31. Dezember 2015 noch 92,65 Prozent der Primion-Aktien, so konnte er seinen Anteil im vergangenen Jahr durch Zukäufe auf inzwischen über 95 Prozent steigen. "Zum Zeitpunkt des Übertragungsverlangens am 23. Dezember 2016 hielt die Azkoyen, S.A. unmittelbar 5 301 874 Primion-Aktien. Das entspricht einer Beteiligung von 95,529 Prozent am Grundkapital der Primion Technology AG", informiert Horst Eckenberger. Und so mache der Mehrheitsaktionär nun von seinem Recht Gebrauch, die Übertragung der restlichen Aktien, auf sich zu verlangen.

"Gemessen an den Angeboten, die mich ansonsten erreicht haben, kann ich die festgelegte Barabfindung von 11,06 Euro durchaus akzeptieren", sagt Kleinaktionär Josef Gilch im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Mir war klar, dass der Squeeze-out irgendwann ansteht, insofern kann ich mit dem Angebot ganz gut leben", gibt er sich vor dem Hintergrund zufrieden, dass man im außerbörslichen Handel der Primion Aktien, wie er sagt, deutlich niedrigere Preise beobachten konnte.

Denn genau einen Tag nach dem Delisting hatte die "Valora Effektenhandel AG" die Aktien der Primion-Technology AG am 8. April 2015 zum Preis von 3,86 Euro in ihren Handel aufgenommen. Die Gesellschaft ist im Segment der unnotierten Aktien und Wertpapiere tätig und handelte die Papiere noch bis in den vergangenen Mai hinein zum selben Preis, wobei sich der Höchstpreis im November bei 8,40 Euro einpendelte und bis Mitte Dezember wieder auf 6,83 Euro zurück ging. Insofern scheint die von Azkoyen S.A. festgesetzte Barabfindung in Höhe von 11,06 Euro ein für die Kleinaktionäre annehmbares Angebot zu sein, zumal die Höhe der Abfindung von einem gerichtlich bestellten Wirtschaftprüfer bestätigt wurde.

Alles in allem verspreche sich die Azkoyen S.A. vom Ausschluss der Minderheitsaktionäre eine "deutliche Vereinfachung der Konzernstruktur" sowie einen spürbaren Schritt hin zur "Verringerung der rechtlichen Anforderungen" an das Unternehmen, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Zum Unternehmen

Die Primion Group ist eine international aufgestellte Firmengruppe mit Niederlassungen in ganz Europa und einem weit verzweigten internationalen Partnernetzwerk. Primion entwickelt, produziert und installiert Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssoftware und -hardware sowie Systeme für das umfassende Sicherheitsmanagement. Ihr Produkte finden Verwendung in Flughäfen, Forschungseinrichtungen, Banken und öffentlichen Einrichtungen. Die Töchter Opertis in Deutschland, Primion S.A.S. in Frankreich, GET in Belgien und Digitek in Spanien sowie die weltweit agierenden Partnerfirmen sind auch für den Vertrieb und den After-Sales-Support verantwortlich. (gfe)