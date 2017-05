Sigmaringendorf Im Sigmaringendorfer Wald klingen die Schwerter

Waldbühne-Jugend lernt unter fachkundiger Anleitung den professionellen Bühnenkampf für ihr Bühnenstück "Die Schatzinsel".

Sigmaringendorf – Unter Anleitung zweier professioneller Bühnenkampflehrer haben Jugendliche der Waldbühne im Rahmen eines zweitägigen Workshops die Grundlagen des Bühnenkampfs erlernt. Mit Schwertern, Säbeln, Messern, aber auch Schaufeln und Spaten wurden die zentralen Kampfszenen des diesjährigen Familienstücks „Die Schatzinsel“ choreografiert.

Wie die Waldbühne mitteilt, bieten Dörte Jensen und Matthias Fittkau seit vielen Jahren Bühnenkampftraining für Profi- und Amateurbühnen an. An die guten Ergebnisse von damals haben sich die Verantwortlichen erinnert, als es um die Planung für die „Schatzinsel“ ging. Beide Referenten sagten schnell zu, hatten sich doch nach eigener Aussage „gute Erinnerungen an die Waldbühne“.

Den ersten Workshoptag verbrachten die Teilnehmer in der Sigmaringendorfer Turnhalle mit Grundlagenarbeit. Richtiges Fallen, sicheres Schlagen, passende Paraden – all das wurde einstudiert und dabei wiesen Fittkau und Jensen immer wieder darauf hin, was man tun muss, „um nicht im Krankenhaus zu landen“. Dann ging es auf die Bühne, wo die Kampfszenen choreografiert wurden. Im Stück haben sich die „Guten“ in einer Blockhütte verschanzt, die „Bösen“ (also die Piratenmannschaft um den fiesen John Silver) greifen an, um den „Guten“ die gesuchte Schatzkarte abzuluchsen.

Dass es dabei nicht mit ein bisschen Draufhauen und Wegducken getan ist, merkten die Teilnehmer schnell: Fünf verschiedenen Angriffsschlägen standen sieben unterschiedliche Paraden gegenüber, die jeweils in unterschiedlicher Folge gefochten werden konnten. Dazu gab es noch einige Sonderbewegungen, wie den Mulinello (die kleine Mühle), eine Drehbewegung des Schwertes, mit der man in eine andere Angriffsposition wechseln konnte. Den Jugendlichen wurde viel abverlangt, aber am Ende waren alle stolz, viel gelernt zu haben. Die Jungschauspieler fiebern nun der Premiere am 17. Juni entgegen, bei der die Kampfesfähigkeiten dem Publikum präsentiert werden sollen.

Der Kartenvorverkauf, Telefon 0 75 71/35 20 oder im Internet: www.waldbuehne.de , ist wrkstags von 18 bis 20 Uhr besetzt.