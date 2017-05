Sigmaringendorf Großer Festakt für Alois Henne

Langjähriger Bürgermeister von Sigmaringendorf nimmt seinen Abschied. Die Feierlichkeiten am Samstag, 20. Mai, beginnen ab 17 Uhr.

Sigmaringendorf (jüw) Bei einem großen öffentlichen Festakt unter vielen geladenen Gästen wird Sigmaringendorfs langjähriger Bürgermeister Alois Henne am Samstag, 20. Mai, gebührend in den Ruhestand verabschiedet. 37 Jahre lang hat er die Geschicke der 3600 Einwohner zählenden Gemeinde entscheidend mitgeprägt. Und da er am Montag, 22. Mai, seinen 68. Geburtstag feiern kann, endet somit auch seine Amtszeit. Zu seinem Nachfolger ist der 29-jährige Reutlinger Philipp Schweiger bereits am 19. März dieses Jahres gewählt worden. Los geht es zu Alois Hennes Ehren am Samstag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul um 17 Uhr. Der Stehempfang in der Donau-Lauchert-Halle beginnt dann ab 18 Uhr. Zum Festakt treten sämtliche Vereine der Gemeinde, befreundete Zünfte und wehrhistorische Gruppen auf. Gegen 20.30 Uhr folgt eine Serenade unter Mitwirkung der örtlichen Jugendkapelle.