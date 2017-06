Sigmaringendorf Frewiwillige Feuerwehr feiert 150-Jähriges in Sigmaringendorf

Frewiwillige Feuerwehr feiert 150-Jähriges in Sigmaringendorf

Die Wehr gestaltet ihr langjähriges Bestehen mit einem großen Unterhaltungsprogramm, von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juni.

Sigmaringendorf (jüw) Die örtliche Freiwillige Feuerwehr feiert von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juni, ihr 150-jähiges Bestehen. Es beginnt mit einem Festakt am Freitag, um 19.30 Uhr in der Donau-Lauchert-Halle. Samstags wird ab 14 Uhr die Oldtimerausstellung eröffnet, die Schauübung der Jugendfeuerwehr ist für 16.30 Uhr vorgesehen, ab 19.30 Uhr steigt der Partyabend in der Donau-Lauchert-Halle mit der Band "Albsound". Sonntags erfolgt um 10 Uhr eine Fahrzeugweihe. Zum Frühschoppen ab 10.30 Uhr spielt der Musikverein Sigmaringendorf und die Hüttenkapelle Laucherthal auf. Ab 13 Uhr spielt "King Ralf". Zu sehen sind Schauübungen über drei Epochen.