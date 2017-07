Sigmaringen Zwölf neue Fahrräder für Jugendverkehrsschule

Viertklässler der Grundschule Inzigkofen-Vilsingen probieren Räder als erste aus.

Zwölf neue Ausbildungsfahrräder für die Jugendverkehrsschule haben die Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen und die Kreissparkasse Pfullendorf-Meßkirch finanziert. Außerdem gab es neue Sattelbezüge für die Fahrräder der Jugendverkehrsschule.

Große Freude herrschte auf dem Übungsgelände neben dem Gorheimer Stadion bei den Viertklässlern der Grundschule Inzigkofen-Vilsingen, die die neuen Räder unter Anleitung der beiden Polizisten Kurt Hinz und Klaus Kubenz ausprobieren durften. An dieser Schule findet derzeit die Verkehrserziehung statt, die aus Theorie und einer praktischen Ausbildung besteht. Dabei nehmen die Schüler, die sich an der vorschulischen Verkehrserziehung beteiligen, neben dem Übungsgelände auch am Realverkehr teil. Am Ende der Verkehrserziehung gibt es dann nach einer bestandenen Prüfung den Fahrrad-Pass.

Zur Übergabe der zwölf neuen Fahrräder waren von der Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Vorstand Stefan Häußler und von der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch der Vorstandsvorsitzende Hubert Rist gekommen. Auch Dieter Rehm, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, und Steffen Gaube, Fachbereichsleiter Bürgerservice am Sigmaringer Landratsamt, freuten sich mit den Schülern über die neuen Fahrräder und schauten bei den Übungen zu. Die Kreisverkehrswacht unterhält zwei mobile Jugendverkehrsschulen, die mit jeweils zwei Polizeibeamten betrieben werden. Fast 95 Prozent der Viertklässler nehmen jedes Jahr an der Radfahrausbildung teil.

Grundlagen für Radfahrprüfung

In vier zweistündigen Übungseinheiten werden die Grundlagen für einen erfolgreichen Abschluss der Radfahrprüfung gelegt. Die Kinder üben in den Jugendverkehrsschulen, die Spur korrekt zu halten, richtig abzubiegen und die Verkehrsschilder zu erkennen. Die theoretische Lernkontrolle erfolgt in den Schulen. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 1242 Schüler in 72 Klassen unterrichtet. Von diesen haben 321 Schüler an der Schulung im realen Straßenverkehr teilgenommen. 1170 Schüler haben die Radfahrprüfung bestanden.