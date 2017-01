Sigmaringen Zwei Männer beim Schwarzfahren erwischt

Zwei Männer, die beim Schwarzfahren im Zug zwischen Mengen und Sigmaringen erwischt wurden, weigerten sich, ihre Personalien anzugeben.

Ohne gültigen Fahrschein fuhren zwei Männer im Zug auf der Strecke zwischen Mengen und Sigmaringen am Dienstagabend, informiert die Polizei. Die beiden Schwarzfahrer wollten der Zugbegleiterin ihre Personalien nicht angeben, so dass diese die Polizei verständigte, die im Bahnhof Sigmaringen den Zug erwartete. Bei der Kontrolle wurden die Ausweisdokumente der 28- und 37-jährigen Männer in deren Kleidung aufgefunden. Bei dem Älteren wurde zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.