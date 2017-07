Sigmaringen Zum Abschied gibt es noch ein Fest

57 Bewohner ziehen aus Gelbem Haus im Sigmaringer Stadtteil Laiz aus. Die Gemeinschaftsunterkunft wird geschlossen. am Freitag, 28. Juli, heißt es Abschied nehmen.

Sigmaringen – Derzeit wohnen noch 57 Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft "Gelbes Haus in Laiz. Manche von ihnen sitzen schon auf gepackten Koffern. Denn es steht ein Umzug bevor. Der Landkreis wird den Mietvertrag nicht verlängern. Am 30. September werden sich die Türen für immer schließen. Bereits am kommenden Freitag, 28. Juli, wird es noch ein Abschiedsfest geben. Von 15 bis 18 Uhr gibt es dann noch einmal Gelegenheit zum Gespräch, ein buntes und kulturelles Rahmenprogramm und einen Rückblick auf 38 Jahre Gemeinschaftsunterkunft. Jedermann ist herzlich eingeladen und selbstverständlich gibt es auch internationale Speisen und Getränke. Immerhin waren hier im Laufe der Zeit rund 25 Nationalitäten untergebracht. Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Heimat gesucht und meistens auch gefunden haben.

Große Flüchtlingswellen

Die jetzigen Bewohner werden teilweise in eigene Wohnungen umziehen, der größte Teil wird aber in der Kreisstadt im ehemaligen Hotel "Fürstenhof" untergebracht, das im Besitz des Landkreises ist. Auch dort werden die Flüchtlinge von Mitarbeitern des Caritasverbandes betreut, so wie es auch in Laiz mehrere Jahrzehnte der Fall war. "Die Menschen wissen, dass sie sich unterkunftsmäßig verbessern werden", sagt Guido Amann. Er ist der Sachgebietsleiter der Unteren Aufnahme- und Eingliederungsbehörde und kennt das gelbe Haus bestens. Er erinnert sich auch noch an die großen Flüchtlingswellen, die hier aufbrandeten. Zuerst die "Boat People" aus Südostasien, die nach dem Vietnam-Krieg Sicherheit suchten. Das war 1979 bis etwa 1990. Viele von ihnen sind in der Region ansässig geworden.

Juden aus der Sowjetunion waren die nächsten Neubewohner. So wie dann bis heute noch Aussiedler und Spätaussiedler aus den ehemaligen Ostblockländern. Nach Angaben des Caritasverbandes waren in den Jahren 1990/1991 bis zu 400 Personen in Laiz untergebracht. Darunter auch Übersiedler aus der DDR. Dann kam der Bürgerkrieg auf dem Balkan und damit immer wieder neue Bewohner in das riesige Gebäude an der Römerstraße. Ab dem Jahr 2006 sanken die Flüchtlingszahlen. Bis 2010 waren im Durchschnitt nur noch knapp 90 Flüchtlinge in Laiz untergebracht. Doch dann begannen die kriegerischen Entwicklungen in Syrien, dem Irak, dem Iran und in Afghanistan. Die Belegung stieg wieder an. Von 180 bis 190 Flüchtlingen im Monat berichtet Mechthild Grau. Sie ist schon so lange in der Gemeinschaftsunterkunft tätig, dass sie darüber Romane schreiben könnte. Romane von Schicksalen und auch vom Aufeinandertreffen ganz unterschiedlicher Kulturen.

"Schon immer gab es Patenfamilien und die Bevölkerung war unheimlich spendenfreudig", lobt Grau die Laizer. Große Konflikte habe es nie gegeben und es hätten sich im Laufe der Zeit auch richtige Freundschaften zwischen Flüchtlingen und Einheimischen entwickelt. Aus denen konnten auch zahlreiche Ehrenamtliche gewonnen werden, die sehr viel Unterstützung geleistet haben. Das wird auch weiterhin so sein.

Denn Einrichtungen wie das Spielzimmer für Flüchtlingskinder wird es auch im vormaligen Hotel Fürstenhof geben. Und es wird weiterhin Menschen geben, die dort einen Teil ihrer Freizeit opfern, um auch etwas zur Integration beizutragen. "Wenn Begegnung stattfinden kann, dann ist alles leichter", sagt Mechthild Grau. Am kommenden Freitag, 28. Juli, ist im Stadtteil Laiz nochmals dazu Gelegenheit. Und auch, um sich über die Geschichte des Hauses zu informieren, das ursprünglich eine Brauerei war und seit vielen Jahren im Besitz der Firma Gerhard Bumüller ist, die in der Region als "Sternenbäck" bekanntlich zahlreiche Bäckereifilialen betreibt.

Gelbes Haus

Das Gebäude wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Brauerei errichtet. Die Brüder Sigmund und Gerhard Frank machten daraus die "Löwenbrauerei". Die Franks waren jüdischer Abstimmung und wurden während der Zeit der NS-Diktatur zur Aufgabe der Brauerei gezwungen. In den 1950er Jahren diente das Gebäude als Auslieferungslager für die Großeinkaufsgenossenschaft, die Konsum-Märkte in den Landkreisen Sigmaringen und Saulgau betrieben hat. Später erwarb die Großbäckerei Bumüller aus Hechingen die Immobilie und richtete zunächst einen Bäckereibetrieb ein. Es gab aber auch noch andere Nutzer: Die Zollschule und die Modefachschule belegten einige Zeit die Räumlichkeiten. Im Jahr 1979 mietete das Land Baden-Württemberg das Gebäude zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft. 1998 übernahm der Landkreis das Gebäude. Über die weitere Verwendung ist noch nichts bekannt. Seinen Namen hat das "Gelbe Haus" wegen seines markanten Anstrichs. (kf)