Sigmaringen Zollschule bleibt Sigmaringen erhalten

Über Sanierung oder Neubau wird aber erst noch entschieden. Der Parlamentarische Staatssekretär Michael Meister gibt beim Pressegespräch eine Standortgarantie für die Kreisstadt ab.

Eine illustre Gesellschaft tagte in der Zollschule, absolvierte mit Fachleuten einen Rundgang um das Areal, und berichtete in ausgewählter Runde über neueste Entwicklungen und Erkenntnisse. Als federführender Organisator trat der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß hervor, der seine Freude zum Ausdruck brachte, dass unter dem Strich ein klares Bekenntnis zum Standort Sigmaringen abgegeben worden sei. "Die Zollschule wird eher ausgebaut und daher eine noch größere Rolle spielen!"

Mitgebracht hatte er zum Pressegespräch den Diplommathematiker und Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesministerium Finanzen, Michael Meister. Er bekräftigte seine Garantieerklärung: "Der Standort Sigmaringen ist uns ein wichtiger!" Man sei sich mit der Generalzolldirektion einig, dass der vorhandene Ausbildungsbedarf auf dem jetzigem Niveau bleiben müsse und dass dies für einen längeren Zeitraum Relevanz haben werde. Meister: "Es ist ein klares Signal für die Beschäftigten, hier langfristig am Standort tätig sein zu können!" Der 55-jährige CDU-Bundespolitiker sagte, dass er es als wohltuend empfunden habe, hier nicht geduldet zu sein, sondern sogar willkommen geheißen zu werden. Sodann ließ er durchblicken, dass die Gebäudestruktur des Bildungs- und Wissenschaftszentrums der Bundesfinanzverwaltung, die in Sigmaringen Anfang der 1970er Jahre erstellt worden war, einer gewissen Ertüchtigung benötige. So würden verschiedenerlei Überlegungen ins Auge gefasst, nämlich die Sanierung auf dem bestehenden Areal inmitten des Naturparks Obere Donau (geschätzte Kosten über 100 Millionen Euro) oder eben eine Neubaumaßnahme auf dem Gelände der früheren Graf-Stauffenberg-Kaserne.

Beides würde ein "gewaltiges Finanzvolumen" erfordern, das Meister nicht näher beziffern wollte. Schließlich sei auch ein Erkundungsverfahren bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) vereinbart worden, die bis zum Sommer vorliegen würde. Danach würden die Finanzierung und bautechnische Umsetzung voran getrieben.

Im Nachhall könne das Finanzministerium entscheiden, wie es weiter gehen soll, sagte Thomas Bareiß. Sein forciertes Handeln in dieser Angelegenheit begründete er mit einer gewissen Verunsicherung unter den Mitarbeitern, die vorgeherrscht habe. So nach Diskussionen um eine Legionellengefahr in den Duschräumen. Zudem wurden wohl auch Abwanderungsgedanken nach Meßstetten artikuliert. Diese Ängste seien den Betroffenen genommen worden. Ihm komme es durchaus gelegen, sagte Bareiß, dass jetzt Klarheit herrsche und ein konkreter Fahrplan definiert worden sei.

Begrüßt hat die Aussagen des Parlamentarischen Staatssekretärs auch der Erste Landesbeamte Rolf Vögtle: "Der Landkreis hat nicht so arg viele Bundesbehörden. Da sind wir für die klar abgegebene Standortgarantie sehr dankbar!" Die Zollschule habe einen hohen Stellenwert im Kreis.

Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer sprach von einer sehr guten Perspektive, die nunmehr gewonnene Klarheit wertete er als Meilenstein. Die Zollschule mit ihren 180 Arbeitsplätzen, in der Beamte für den mittleren Dienst geschult werden, stellte er mit großen mittelständischen Unternehmen gleich. Und er wies darauf hin, dass die Stadtverwaltung diesen Prozess stets positiv begleitet habe und vermerkte ein ebenso gutes Gesprächsklima. Das Innenministerium habe ihm ja bereits signalisiert, dass es angestellte Überlegungen zu einem Neubau auf dem Kasernengelände wohlwollend mittragen werde.