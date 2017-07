Sigmaringen Zeugensuche: Fahrer prallt mit Lastwagen in Hoftor

Der Fahrer eines Lastwagens ist am Samstag, gegen 4 Uhr, im Paulter Weg beim Rückwärtsfahren gegen ein Hoftor geprallt, berichtet die Polizei.

An dem Hoftor ist dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden. Der Unfallverursacher fuhr nach Angaben der Polizei anschließend in Richtung Inzigkofen davon. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefonnummer 0 75 71/10 40, in Verbindung zu setzen.