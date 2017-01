Simgaringen Zahl der Arbeitslosen im Januar gestiegen

Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,4 auf 3,7 Prozent gestiegen. 2555 freie Stellen sind gemeldet.

Kreis Sigmaringen – Nach dem für die Jahreszeit üblichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen waren zum Berichtstermin im Januar 6500 Männer und Frauen ohne Beschäftigung, 610 mehr als um die Weihnachtszeit. Die Arbeitslosenquote für den gesamten Agenturbezirk kletterte um 0,4 Punkte auf 3,7 Prozent, informiert die Agentur für Arbeit Balingen in ihrem Monatsbericht.

„Die gestiegene Arbeitslosenzahl im Januar ist für uns keine Überraschung. Für den Anstieg der Arbeitslosigkeit in den vergangene vier Wochen sind in erster Linie saisonale Gründe ausschlaggebend. Hinzu kommen der traditionelle Kündigungstermin und das Ende vieler befristeter Arbeitsverträge zum Jahresende, die ebenfalls zu vermehrten Arbeitslosmeldungen führten“, erläutert Georg Link, Chef der Agentur für Arbeit in Balingen. „Unsere Zuwachsrate zum Vormonat liegt zwar über dem landesweiten Durchschnitt, die Arbeitslosenquote ist aber weiterhin niedriger als die Gesamtquote für Baden-Württemberg. Es lohnt sich aber auch, nicht nur einen Blick auf die Entwicklung der letzten vier Wochen zu werfen. Im längerfristigen Vergleich mit den Daten des Vorjahrs setzt sich die erfreuliche Tendenz der letzten Monate fort“, so Link weiter. „Der Arbeitslosenbestand ist um 180 geringer als Anfang 2016. Die Ausgangslage mit einem niedrigeren Jahresanfangsbestand als in den Jahren zuvor ist trotz des Anstiegs in den letzten vier Wochen ein guter Start ins neue Jahr.“ Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Arbeitslosigkeit nochmals um 2,8 Prozent verringert werden.

Im Januar haben sich 2020 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet, 360 mehr als im Dezember. Mehr als die Hälfte der Arbeitslosmeldungen erfolgte zum Ende einer Erwerbstätigkeit, teilt die Agentur für Arbeit mit. Für 1420 Menschen, 240 weniger als in den vier Wochen zuvor, ging die Zeit der Arbeitslosigkeit zu Ende. 430 Männer und Frauen haben eine Erwerbstätigkeit aufgenommen. Die Arbeitslosenquote ist in allen Geschäftseinheiten des Agenturbezirks um jeweils 0,3 Punkte gestiegen. Für den Zollernalbkreis ergibt sich damit eine Quote von 3,8 Prozent. Im Hauptagenturbezirk Balingen liegt die Quote jetzt bei drei Prozent, in Albstadt bei 4,6 Prozent und in Hechingen bei 3,5 Prozent. Der Bezirk der Geschäftsstelle Sigmaringen, der mit dem Landkreis identisch ist, kommt auf eine Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent. Im Zollernalbkreis gibt es derzeit insgesamt rund 3920 Arbeitslose (Albstadt 1760, Balingen 960 und Hechingen 1200), im Landkreis Sigmaringen sind 2580 Arbeitslose registriert. Betriebe und Verwaltungen suchten im Januar 550 neue Mitarbeiter. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist damit im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen und liegt um rund zwölf Prozent unter der Zahl neuer Stellenangebote zu Beginn des vergangenen Jahres. Zum Statistiktermin waren dennoch 2555 freie Stellen im Pool.