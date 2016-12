Sigmaringen Wirtschaftsweiser spricht sich für Reformen aus

Sebastian Breuer referiert bei der Hochschule Albstadt-Sigmaringen zum aktuellen Jahresgutachten.

Sigmaringen – Sebastian Breuer, Referent im wissenschaftlichen Stab des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, hat das aktuelle Jahresgutachten „Zeit für Reformen“ an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen vorgestellt. Darin plädiert er, als einer der „Fünf Wirtschaftsweisen“, der die Bundesregierung zu Themen der Wirtschaftspolitik berät, für Reformen in der Geld-, Haushalts-, Renten- und EU-Politik. Organisiert wurde der Vortrag von Professor Matthias Premer, Prorektor Forschung und Professor für Volkswirtschaftslehre im Studienbereich Betriebswirtschaftslehre.



Insgesamt gehe es der deutschen Wirtschaft gut, so Breuer. Die Arbeitslosenzahlen befänden sich auf einem Rekordtief, die Wirtschaft sei im Aufschwung und das Preisniveau stabil. Doch die gute wirtschaftliche Entwicklung sieht der Rat als ein Ergebnis der Geldpolitik der EZB an. „Es sind mehr Strukturreformen nötig, damit das Wachstum langfristig erhalten bleibt“, erklärt Breuer: „Es wäre schön, wenn die Länder die günstige Situation nutzen, um ihre Haushalte zu konsolidieren.“ Handlungsbedarf sieht er im Bankensektor. „Das Europäische Bankensystem ist immer noch instabil“, verdeutlicht Breuer. Viele Banken seien nicht hinreichend kapitalisiert. In der Diskussion wurde auch die Entwicklung der Rente beleuchtet. Die demografische Entwicklung sei besonders ungünstig, erklärte Breuer. Um die Rente auf gleichbleibendem Niveau zu halten, erachte er daher eine sukzessive Erhöhung des Renteneintrittsalters bis 2080 auf 71 Jahre als unumgänglich.