Sigmaringen Winterwanderung durchs Jungnauer Ried

Tourist-Information von Sigmaringen bietet für den 21. Januar eine von Sven Schulze geführte Tour an, zu der sich Teilnehmende anmelden müssen.

Sigmaringen – Unter fachkundiger Begleitung durch Sven Schulze bietet die Tourist-Information am Samstag, 21. Januar, die erste Winderwanderung im neuen Jahr an. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung führt sie auf zehn Kilometern entlang des Qualitätswanderweges Donau-Zollernalb durch das Jungnauer Ried in Richtung Hochberg. Vor dem ehemaligen Munitionsdepot ist bei schneefreiem Wetter ein Abstecher zu den Resten der ehemaligen Siedlung Hoppental vorgesehen. In Höhe Hochberg hat der Veranstalter einen kulinarischen Halt mit Punsch und Glühwein geplant. Auf dem Rückweg laden Aussichtspunkte mit Blicken auf das Tal der Lauchert zum Verweilen ein. Wanderstöcke seien empfehlenswert. Die Wanderung dauert etwa vier Stunden und kostet 5 Euro. Treffpunkt ist an jenem Samstag um 12 Uhr am Parkplatz Rathaus Jungnau.



Aus organisatorischen Gründen ist die Anmeldung bis 18. Januar in der Tourist Info, Telefon 0 75 71/10 62 23, E-Mail: tourismus@sigmaringen.de , erforderlich.