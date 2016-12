Eine satirische Vorschau auf den Landkreis Sigmaringen für 2017 mit dem frei erfundenen Indianer Red Leafs, der eine visionäre Sicht beweist. Von SÜDKURIER-Redakteur Jürgen Witt alias Jeff Joker.

Was wird uns das Jahr 2017 im Landkreis Sigmaringen bringen? Wird die Präsidentschaft des US-Amerikaners Donald Trump auf die Grün-Schwarze Landesregierung oder gar auf die Bundestagswahl im Herbst abstrahlen? Fürsorglich hat die SÜDKURIER-Redaktion den Atlas aufgeschlagen und meine Wenigkeit als Korrespondent in die Vereinigten Staaten zu den Great Plains auf Reise geschickt. Mit Erfolg: Ein Nachfahre des berühmten Spottet Tail (zu deutsch: Gefleckter Schweif), einst Krieger und Häuptling der Brulé-Lakota-Indianer, einem Stamm der Sioux, rudert auf dem Missouri River heran. Er heißt Red Leaf (Blauer Mauerpfeffer) und hat bei unserer Begegnung – die Indianer nennen mich nicht Jeff, sondern liebevoll Old Laughing Gull (Alte Lachmöwe) – im Schneidersitz zunächst das Kalumet geraucht. Red Leaf teilt sodann, wie einst Jesus, das Eichelbrot und hat dazu Maisflockenbrei gereicht. Am spirituellen Zeremonium und den Prophezeiungen dürfen Sie gerne teilhaben:

Der Indianer fragt, einen tiefen Zug aus der Friedenspfeife nehmend, den Rauch gen Osten und gen Westen blasend: Was willst Du wissen, mein bleichgesichtiger Freund? Ja, zunächst hätten wir gerne gewusst, was unser geliebter "Winnie", der Grüne Landeshäuptling aus Stuttgart, so übers Jahr alles treiben wird. Darüber habe er, Red Leaf, gerade erst mit dem Großen Geist bei einem Schluck Feuerwasser konferiert: Ja, die Jünger des Kretsche würden noch vor der aufgehenden Sonne in den Kongo pilgern und dort möglichst viele Mückenschwärme einfangen. Zurückgekehrt würden die dünnen Beinchen der Insekten in einem humanistischen Institut mit umweltverträglichem Klebstoff behandelt und in Laiz vor seinem Haus wieder ausgesetzt.

Damit sie sich allesamt auf Kretsches Auto, direkt auf der Frontscheibe, niederlassen. Der "Minischterpräsident" würde einen Freudenschrei ausstoßen: "Das ich so etwas noch erleben darf!" Er würde dem Himmel danken, dass so viele Viecher auf seiner Windschutzscheibe kleben – dem von ihm bitter beklagten Insektensterben zum Trotz. Vor lauter Dankbarkeit würde er fortan an jedem Sonntag auf einer anderen Kanzel der katholischen Kirche predigen und seine paradiesische Erfahrung verkünden: Halleluja. Womit im Landkreis für zweierlei Abhilfe gesorgt ist: Denn neben zunehmend weniger lebenden Mücken gibt es vor Ort auch immer weniger Pfarrer. Zwei, äh, Notlagen, mit einer Klappe geschlagen.

Ja, und der Kretsche würde noch mehr tun. Er hätte beim Tête-à-Tête mit seiner angebeteten Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Deal vereinbart: Dass er zwei Monate vor der Bundestagswahl in die CDU übertritt. So könne der CDU-Abgeordnete Thomas Bareiß im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen rekordträchtige 70 Prozent an Erststimmen einfahren, während Winnies frühere Blutsbrüder, die Grünen, nur noch ein Einsiedlerdasein fristen – so wie die sich von den Sioux abgespaltenen Schakale der Assiniboin.

Dafür aber könnten die im Traumfängerkostüm gekleideten Sozialdemokraten mit ihrer deutsch-griechischen Direktkandidatin Stella Kirgiane-Efremidis tüchtig punkten. Mit subversivem Charme schaffe sie es, genügend Rettungspakete für das hellenische Reservat (gemeint ist wohl Griechenland) durchzubringen. Sie sammele dabei so viele deutsche Herzensstimmen ein, dass ihr sogar ein Sitz im Berliner Bundesparlament gewiss wäre, lacht der Indianer vergnügt.

Ein wohlwollendes Auge habe Manitu auch auf die omnipräsente Landrätin Stefanie Bürkle geworfen. Sie, die überall sei und trotz ihrer Fülle an Ämtern nach der Landtagswahl während der Findungsphase in einer Arbeitsgruppe dort mitwirkte, dass ihr jeder ministeriale Weihen zutrauen würde. Jetzt erlebe sie eine tolle Vision, sagt die Rothaut. Sie würde ihrer Person in zwei sich kreuzenden Regiobussen begegnen und sich zuwinken. Wie Genschman, der vielreisende frühere Außenminister, der in der Luft in zwei sich begegnenden Flugzeugen gegenüber saß.

Eine imposante Erscheinung stelle der Schwarze Schatten von Pfullendorf dar – Red Leaf zielt in seiner Vorsehung offenbar auf Thomas Kugler ab, der mit seiner Machtfülle als (un)heimlicher Herrscher im Landkreis gefürchtet ist. Für seine bevorstehende Krönungsmesse in der Jakobuskirche zu Pfullendorf habe er dem Volk optimierte Anfahrten über neue Kreisverkehre beschert. Dass es monatelang in und um Pfullendorf herum irritierende Baustellen gab, hätte auch sein Gutes gehabt, sagt unser Sioux-Mann. So hätte der Medizinmann Jürgen Winter eine Unmenge an Patienten fachmännisch behandeln können, die sich den Drehwurm (lateinisch: Crapula verruecktus) eingefangen hätten.

Hineinfahrende hätten nicht aus dem Kreisel-Städtle herausgefunden, Herausfahrende hätten sich des Nachts in Sigmaringen, Krauchenwies, Mengen, Ostrach oder Bad Saulgau einen Unterschlupf gesucht. Weil keine indianisch geprägten Spurenleser zum Einsatz kamen, obgleich diese als Scouts sogar über lauernde Amöben in Wasserpfützen einen Stadteingang finden könnten, merkt der Indianer bedauernd an.

Allen unseren Lesern, die Red Leafs Weisheiten in Zweifel zögen, empfiehlt er, sich über Silvester der Geistertanzbewegung anzuschließen. In einen tranceartigen Zustand gebracht, würde ihnen Wovoka, der wahrhaftige indianische Messias, erscheinen. Howgh!