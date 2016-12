Weihnachtszirkus in Sigmaringen: Nervenkitzel in der Manege

Der Weihnachtszirkus präsentiert sich bis Januar in Sigmaringen. Internationale Künstler zeigen sich und Tierdressuren sind geboten. Premiere ist am Donnerstag, 22. Dezember, auf dem Parktplatz bei der Brauereigaststätte Zoller-Hof.

Zum ersten Mal gastiert der Weihnachtszirkus in Sigmaringen. Auf dem Parkplatz neben der Brauerei Zoller Hof hat er seit mehreren Tagen seinen Standort gefunden. Spannung, Nervenkitzel, Streichelzoo und Entspannung pur versprechen die Zirkus-Macher und kündigen als Höhepunkte preisgekrönte Artisten aus Tschechien, Österreich und der Schweiz an. Vorstellungen in der festlich geschmückten Zeltanlage finden vom 22. Dezember bis 8. Januar statt.

Der Sigmaringer Weihnachtszirkus soll zu einem festen Bestandteil der Weihnachtszeit werden, wünschen sich die Zirkusleute, allen voran die Geschäftsführerin des Familienunternehmens, Anna von Postel. Seit 1861 besteht der Zirkus, der seinen Stammsitz in Nordrhein-Westfalen hat. In den Sommermonaten gibt der Zirkus Vorstellungen auch in Österreich und der Schweiz. Das Zirkuszelt bietet rund 1500 Besuchern Platz – auch ein Restaurationszelt ist vorhanden. Die Vorstellungen auf dem Parkplatz gegenüber der Brauerei-Gaststätte Zoller-Hof dauern etwa 120 Minuten. „Wir finden es toll und wollen den Zirkus auch unterstützen“, sagt Ralf Rakel, Geschäftsführer der Brauerei Zoller-Hof. Als die Zirkus-Leute auf ihn zugekommen seien, ob sie auf dem Parkplatz ihre Zelte aufstellen dürfen, habe er spontan zugesagt.

„Wir wollen unsere Besucher, ob groß oder klein, verzaubern und haben speziell für den Sigmaringen Weihnachtszirkus ein Programm zusammengestellt, das viel Tempo, Kraft, Balance und den Umgang mit Tieren aus verschiedenen Nationen verspricht. Kurzum: Zirkus live und unverfälscht“, verspricht Anna Maier vom Weihnachtszirkus. Sie ist für den Kartenvorverkauf tätig und hofft, dass möglichst viele Besucher den Zirkus über die Festtage aufsuchen werden. Luftakrobatik, Feuerschlucker, Kunstreiterei, hauseigene Tierdressuren stehen im Programm, aber auch Artisten und natürlich Clowns, die das Publikum zum Staunen und Lachen bringen werden. Artisten, die mit Bällen bis zu sechs Bällen gleichzeitig jonglieren. Artisten, die das Laufen und Springen auf dem Drahtseil wie kaum ein anderer beherrschen. Die erste Vorstellung und Premiere, verbunden mit einem großen Familientag, findet am Donnerstag, 22. Dezember, um 16 Uhr statt.



Vorverkauf

Eintrittskarten für den Sigmaringer Weihnachtszirkus gibt es unter der Ticket Hotline 175 32 75 25 2. Weiter steht der E-Mail Kontakt unter sig@ihr-weihnachtscircus.de 24 Stunden für Besucher bereit. Auch Reservierungen können vorgenommen werden. Vorstellungen sind am 22. Dezember um 16 Uhr, Familientag (Einheitspreis von zehn Euro auf allen Plätzen außer Loge), am 24. Dezember zum halben Eintrittspreis um 14 Uhr, am 25./26. Dezember um 16 und 19 Uhr, 27. bis 29. Dezember um 16 Uhr, 30./31. Dezember um 16 und 19 Uhr, keine Vorstellung am 1. Januar, vom 2. bis 5. Januar Vorstellungen nur um 16 Uhr, am 6./7. Januar, 16 und 19 Uhr; am 8. Januar (Familientag) letzte Vorstellung um 16 Uhr. Der Vorverkauf vor Ort ist täglich von 10 bis 13 Uhr.