Sigmaringen/Meßkirch Weihnachtsaktion für Kinder ist ein voller Erfolg

Mitarbeiter des Caritasverbandes des Kreises Sigmaringen sagen den vielen Spendern und Unterstützern ihren Dank

Der Testlauf ist geglückt. „Wir sind total überrascht, wie gute unsere Sterne-Aktion angekommen ist“, freut sich Stefanie Thiel vom Caritasverband Sigmaringen, Referentin für Soziale Dienste und Migration. Dabei hatte der Caritasverband Sigmaringen die Bevölkerung aufgefordert, Geschenke an bedürftige Kinder zwischen drei und 14 Jahren aus der Region im Preisniveau zwischen 15 und 20 Euro zu spenden, die sie sich zu Weihnachten gewünscht hatten. Kinder, für die der Gabentisch an Weihnachten sonst sehr klein ausfallen wird, weil die Eltern einfach kein Geld haben.

Diese Kinder durften ihre Wünsche auf Sterne schreiben, die von Petra Wenninger und Sanja Mühlhauser in Meßkirch und von Manuela Friedrich und Norbert Stauß in Sigmaringen an Weihnachtsbäumen angebracht wurden. Diese hatte man in der der Kirche am Markt, der Volksbank, der Kreissparlasse, vor dem Edeka Sigmund und im Rathaus in Sigmaringen und in der Sparkasse und im Rathaus in Meßkirch aufgestellt. Es war die erste Aktion dieser Art in der Region und man hatte gleich von vornerein daran gedacht, das Ganze im kommenden Jahr auszudehnen, wenn die Menschen mitmachen. Und das haben sie! 180 Päckchen aus dem Raum Sigmaringen und 119 aus der Region Meßkirch sind abgegeben worden. „Somit bekommen jetzt 299 Kinder ein Weihnachtsgeschenk“, freuen sich die Mitarbeiter vom Caritasverband.

Wie Stefanie Thiel berichtet, haben sich die Geschenkegeber enorme Mühe bei der Verpackung gemacht. Da wurden sogar persönliche Weihnachtswünsche draufgeschrieben und für hübsche Schleifchen gesorgt. Durch zusätzliche Sponsoren wie die Bürgerstiftung Sigmaringen, die Kreissparkasse, die Volksbank Bad Saulgau, die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, die Stadtwerke Sigmaringen, die Stadt Meßkirch, die Firma Eisele in Laiz und besondere Aktionen von Schulen und Initiativen, ist es gelungen, dass es für jeden Wünsche-Stern ein Geschenk gibt. Die Übergabe der Päckchen erfolgt in Meßkirch und in Sigmaringen an die Eltern der Kinder im Rahmen von kleinen nichtöffentlichen Feiern.