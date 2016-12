Sigmaringen Weihnachten: Betrunkener außer Rand und Band

Ein 31-Jähriger randalierte in der elterlichen Wohnung und wurde letztlich von der Polizei in eine Fachklinik eingeliefert.

In eine Fachklinik wurde ein 31-Jähriger aufgenommen, nachdem er am Montagabend in der elterlichen Wohnung randalierte hatte, informiert die Polizei.



Der Mann hatte den Weihnachtsbaum auf den Boden geschmissen und mit Einrichtungsgegenständen um sich geworfen. Als der Vater seinen offensichtlich alkoholisierten Sohn nach Hause geholt und diesem den Wunsch nach weiterem Alkoholkonsum verweigert hatte, geriet der wohl unter Alkohol und Drogen stehende 31-Jährige außer sich.



Nachdem er mit Beamten zweier Streifen sein Spielchen gemacht hatte, drangen diese in sein Zimmer ein und nahmen ihn in Gewahrsam. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Betroffene in eine Fachklinik eingewiesen.