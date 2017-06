Sigmaringen Wechsel bei Chefärzten in Sigmaringen

Marco Huth tritt Anfang Oktober die Nachfolge von Hubert Hug in der Allgemein- und Viszeralchirurgie an

Sigmaringen (jüw) Stabwechsel bei den Chefärzten im SRH-Krankenhaus der Kreisstadt: Hubert Hug, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, verlässt auf eigenen Wunsch das Krankenhaus und macht Platz für seinen Nachfolger Marco Huth.

Wie die SRH-Kliniken mitteilen, feiert Hubert Hug im September seinen 63. Geburtstag und er möchte sich vor seinem Pensionsregelalter mehr seiner Familie und seinen Hobbies widmen können. Er war im April 1999 als Chefarzt angetreten. Ihm wird eine maßgebende Beteiligung beim Aufbau des Darmzentrums Sigmaringen zugeschrieben, auch seine chirurgischen Expertisen wurden sehr geschätzt. "Doktor Hug hat sich in Sigmaringen einen Namen gemacht und die chirurgische Abteilung mit viel Hetzblut geleitet", sprach Kliniken-Geschäftsführerin Melanie Zeitler-Dauner dem scheidenden Arzt ihre Anerkennung aus. Da Hug seinen Rückzug ins Private vorzeitig bekannt gab, konnte dessen Nachfolge schnell geregelt werden.

So übernimmt der 42-jährige Marco Huth am 1. Oktober dieses Jahres die Chefarztstelle. Nach absolviertem Medizinstudium in Tübingen war er zuletzt als Oberarzt in der Chirurgie im Klinikum in Reutlingen tätig. "Seine fachärztliche Kompetenz hat uns überzeugt", sagt der Ärztliche Direktor Professer Georg von Boyen.