Sigmaringen Wanderausstellung in der Alten Schule

Gezeigt werden Nominierungsprojekte für den Staatspreis Baukultur in Sigmaringen. Die Vernissage ist am Donnerstag, 9. Februar, um 15 Uhr.

Sigmaringen – Die Preisträger des Staatspreises Baukultur werden von Donnerstag, 9. Februar bis Freitag, 17. Februar in der Aula der Alten Schule Sigmaringen ausgestellt. Die Vernissage dazu findet am Donnerstag, 9. Februar um 15 Uhr statt. Wie die Stadtverwaltung informiert, wurde vor einen Jahr, Anfang 2016, die Kreisstadt für den „Staatspreis Baukultur 2016“ im Bereich Städtebau/Stadtentwicklung nominiert. Zudem gab es 23 weitere Nominierungsprojekte in unterschiedlichen Kategorien, welche in der Wanderausstellung „Staatspreis Baukultur“ dargestellt werden.

Gesteigerte Aufenthaltsqualität

Die Stadt Sigmaringen erhielt die Nominierung für die im Rahmen der Gartenschau 2013 durchgeführte Aufwertung des öffentlichen Raums und des Donauufers. Auf Grundlage einer Stadtentwicklungsstrategie wurden die zentralen Bereiche der Innenstadt, unter anderem auch der Leopoldplatz als Knotenpunkt des Öffentlichen Personennahverkehrs, umgestaltet und aufgewertet. Ergänzend dazu wurden wichtige kommunale Gebäude saniert oder neu errichtet. Gleichzeitig entstanden am Donauufer neue Wege, Brücken, Sitzstufen und weitere Elemente, die die Aufenthaltsqualität steigerten. Ein modernes Bistro hat das gastronomische Angebot der Stadt ergänzt und bietet einen schönen Blick auf das Schloss und den Fluss.

Zur Erläuterung: Den Staatspreis Baukultur für herausragende planerische und bauliche Leistungen hatte das Land Baden-Württemberg im Mai 2015 erstmals ausgelobt. Gesucht waren seit 2010 realisierte Bauprojekte und städtebauliche Maßnahmen, die beispielhaft für eine qualitativ hochwertige baulich-räumliche Entwicklung und Gestaltung der Kommunen des Landes sind – vor allem bei den Bauaufgaben des Alltags. Auszeichnen sollten sich die 218 eingereichten Projekte dadurch, dass bei ihnen Funktionalität, Nachhaltigkeit, gestalterische Qualität und eine behutsame Weiterentwicklung der Stadt- und Ortsbilder so miteinander verbunden sind, dass damit eine spürbare Verbesserung der gebauten Lebensräume erreicht wird.

Die Wanderausstellung in der Alten Schule ist täglich zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet.