Sigmaringen Vortrag zur Babyernährung im Grünen Zentrum in Laiz

Die Veranstaltung des Landratsamtes ist wegen der großen Nachfrage auf Mittwoch, 5. Juli, neu angesetzt worden.

Sigmaringen – Wegen der großen Nachfrage bietet das Landratsamt am Mittwoch, 5. Juli, für junge Mütter und Väter den kostenlosen Vortrag mit vielen Praxisbeispielen zur Ernährung im ersten Lebensjahr erneut an. Es wird auch gezeigt, wie Babybreie ohne großen Aufwand selbst zubereitet werden können. Die Veranstaltung findet von 9.30 bis 11.30 Uhr im Grünen Zentrum in Laiz statt. Um telefonische Anmeldung unter 0 75 71/1 02 86 41 oder per E-Mail: gabriele.seifried@lrasig.de wird gebeten.