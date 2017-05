Sigmaringen Vortrag über ehemaliges Kantorenhaus

Im Staatsarchiv von Sigmaringen referiert der Architekt Roland Stegmaier am Montag, 20 Uhr, über das bauhistorische Erbe am Beispiel des früheren Dorn'schen Hauses.

Sigmaringen – Im Anschluss einer Jahresversammlung des Hohenzollerischen Geschichtsvereins hält der in Hochberg ansässige Architekt Roland Stegmaier am Montag, 22. Mai, um 20 Uhr im Staatsarchiv einen Vortrag über das bauhistorische Erbe Sigmaringens am Beispiel des ehemaligen Kantorenhauses. Dieses an der Zufahrt zum fürstlichen Schloss und der Pfarrkirche St. Johann wird derzeit von ihm renoviert. Wie der Geschichtsverein mitteilt, ist bei vielen Sigmaringern das Haus auch als das Dorn'sche Haus bekannt. Das Haus mit stattlichen Stockhöhen in alemannischer Fachwerkbauweise und mit einer Bohlenstube wurde im Jahr 1464 errichtet und ist das älteste bislang bekannte Fachwerkhaus in Sigmaringen. Der erste urkundlich erwähnte Besitzer war die Sebastianskaplanei, die das Haus im Jahr 1552 erwarb. An der Rückseite schloss mit einem Abstand zum Haus der ehemalige Pfarrhof an, der im Kern ebenfalls in alemannischer Fachwerkbauweise errichtet wurde. In seinem Vortrag referiert der Architekt über die Wertschätzung historischer Bausubstanz, Erkennungsmerkmalen spätmittelalterlicher Handwerkskunst der Zimmerer und den Ablauf der Sanierung. Ein weiterer Themenschwerpunkt wird der Kontext im historischen Stadt- und Landschaftbild darstellen.