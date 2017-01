Bauen und Planen in Vergangenheit und Gegenwart: Die Sigmaringer Innenstadt beleuchtet Franz-Severin Gäßler analytisch am Montag, 16. Januar, im Staatsarchiv Sigmaringen.

Die Sigmaringer Innenstadt aus stadtplanerischer Sicht ist Thema eines Vortrags von Franz-Severin Gäßler am Montag, 16. Januar, um 20 Uhr im Staatsarchiv. Der Abend wird gemeinsam vom Kreiskulturforum, dem Hohenzollerischen Geschichtsvereins und dem Staatsarchivs Sigmaringen veranstaltet. Das Unbehagen an Architektur und Städtebau der Moderne drückt sich derzeit im Ruf nach Regionalem Bauen aus. Was das ist, bleibt vielfach diffus, weil weder die Kennzeichen der „Moderne“ noch diejenigen des Regionalen benannt werden. Erst mit dem Schauen und Be-Greifen von Haus und Stadtraum, von Stadt und Landschaftsraum, von Landschaft und Klima würde das, was kulturelle Identität und Ausdruck des Humanen ist, deutlich. Wie der Hohenzollerische Geschichtsverein mitteilt, wird Franz-Severin Gäßler, Architekt, Stadtplaner und Regierungsbaudirektor in München, dies im ersten Teil seines Vortrags anhand eindrucksvoller Bilder aufzeigen.

Im zweiten Teil wird Severin Gäßler auf das Wesentliche der Sigmaringer Innenstadt zu sprechen kommen, auf die beiden bedeutenden Platzräume, deren Gestalt, Funktion und städtebauliches Gefüge: den Marktplatz als zentralen Raum der Altstadt mit ihrer mittelalterlichen Grundrissfigur und den Leopoldplatz als räumliches Zentrum der Stadterweiterung des 19. Jahrhunderts mit dem klassizistischen Straßennetz. Das Zeitalter der „Moderne“ hat dem bis zum heutigen Tage nichts Gleichwertiges hinzufügen können. Marktplatz und Leopoldplatz sind mit ihrem herausragenden Gefüge und in ihrer Funktion in den zurückliegenden Jahrzehnten empfindlich gestört und geschwächt worden, zuletzt mit der kostspieligen „Nordkurve“ beim Karlsplatz.

Gäßler wird zeigen, wie es aus strategischer Sicht gelingen kann, die Innenstadt in ihrer Funktion und eindrucksvollen Gestalt zu stärken und positiv zu entwickeln.