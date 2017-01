Baudirektor Franz-Severin Gäßler, gebürtiger Sigmaringer, hat im Rahmen des kreisweiten Kulturschwerpunktes "Regionales Bauen" im Staatsarchiv referiert. Dabei ging der Stadtplaner hart mit dem neuen Karlsplatz ins Gericht.

Kennzeichen einer Stadt sind die Dichte und die Ordnung. Und Städtebau, das hat etwas mit Nutzung zu tun. Der dies sagt, heißt Franz-Severin Gäßler, ist Stadtplaner und Regierungsbaudirektor in München, gebürtiger Sigmaringer und nach eigenem Bekunden im Rathaus der Hohenzollernstadt eine "Persona non grata", also unerwünscht. Kein Wunder! Von zahlreichen Baumaßnahmen in Sigmaringen hält er absolut nichts und vom derzeit vor dem Marstallgebäude entstehenden Karlsplatz schon gar nichts. "Schwachsinn" sei das, ist er überzeugt. Auch sonst ist er niemand, der um den berühmten "heißen Brei" herumredet. Bei einer Veranstaltung im Staatsarchiv wurde das einmal mehr deutlich.

Der Spiegelsaal war überfüllt und es mussten sogar noch Stühle herbeigeschafft werden, ehe Archivleiter Volker Truggenberger die vielen Sigmaringer, aber auch Gäste von auswärts, darunter nicht wenige Architekten, im Namen des Hohenzollerischen Geschichtsvereins und des Kreiskulturforums begrüßte. "Bauen und Planen in Vergangenheit und Gegenwart" lautete der Titel der Veranstaltung, die im Rahmen des kreisweiten Kulturschwerpunktes "Regionales Bauen" stattfand. Es sollte auch um die Sigmaringer Innenstadt gehen. Und das mit dem analytischen Blick des Stadtplaners. In diesem Fall war dieser Blick aber auch sehr kritisch. Die Sucht, sich beim Städtebau aus der Masse hervorzuheben, die habe auch das weite Land erfasst und die Landschaft mit jenem Multi-Kulti-Allerlei beglückt, das im misslungenen Umgang mit dem Baustoff und in seiner schlechten Form nichts mehr sei als "ein unappetitliches Gesabbere", kritisierte Gäßler.

Die traditionellen Bastionen seien weitgehend geschleift. Alles sei nun möglich und alles erlaubt.

Den Leopoldplatz in Sigmaringen sieht er als einen der letzten europäischen Schlossplätze in der Nachfolge von Versaille, Würzburg, Mannheim, Rastatt und Stuttgart. Schon zu Beginn sei der dem Handel und Wandel entzogen worden, was zur Zeit seiner Entstehung im deutschen Süden, ausgenommen den Landeshauptstädten, keiner anderen Stadt gelungen sei. "In seiner Nutzlosigkeit daliegend ist er bewusst geschaffen worden zur Zierde der Stadt", stellte der Referent fest. Er sei ein herausragendes Denkmal für den Fürsten und ein sichtbares, Gestalt gewordenes Monument der Hohenzollerischen Landeshauptstadt Sigmaringen. Ganz anders der Marktplatz. Weit ausgeprägter als in anderen Städten sei er in Sigmaringen ein Zusammenspiel von Funktion, Gestalt und der Lage des Rathauses gewesen. Gäßler: "Er war eindeutig als bürgerliches und wirtschaftliches Zentrum der Stadt wahrnehmbar." Diese zwei Plätze reichten nach Ansicht des Stadtplaners auch aus.

Kein gutes Haar ließ der Baudirektor am Stadteingang beim jetzt in der Realisierung befindlichen Karlsplatz. "Das hat nichts mit Städtebau zu tun, da wird eine Stadt kaputt gemacht", sagte Gäßler. Das C & A-Gebäude vergleicht er mit dem Gefängnisbau in Stadelheim, die Nordkurve um den neuen Platz sieht er als Barriere. Sein Fazit: "Es ändert sich nichts positiv." Die Altstadt sei 180 Meter lang, die Strecke von der Nepomukbrücke bis zum Stadteingang 240 Meter. Doch was finde man da? "Nichts." Die vielen Zuhörer lauschten indes gebannt dem Referenten, der sich nicht stur an sein Manuskript hielt, sondern seine Gedanken frei formulierte. Einige Gedanken waren vielleicht unbequem. Aber wie sagte ein Zuhörer: "So ganz unrecht hat er ja nicht."

"Nötig ist unabhängige Fachkompetenz"

Franz-Severin Gäßler ist 59 Jahre alt, gebürtiger Sigmaringer, Architekt, Stadtplaner und Regierungsbaudirektor in München.

Bei Ihrem Vortrag sind Sie mit der städtebaulichen "Entwicklung" von Sigmaringen hart ins Gericht gegangen. Sind Sie gegen Fortschritt?

Ich bin für jenen Fortschritt, der um die angemessene Antwort weiß, Missstände zu beseitigen und die Not zu wenden, ohne den Kontext zu leugnen.

Wird der neue Karlsplatz nicht das Stadtbild aufwerten?

Er ist kein städtischer Platz im klassischen Sinne wie der Marktplatz oder der Leopoldplatz. Diese prägen die Umgebung positiv. Denn sie lassen den angrenzenden Grundstücken gleichwertige Teilhabe, sind räumlich gefasst, und verkörpern in ihrem Dasein eine sinnstiftende Ordnung: Der Marktplatz mit dem Rathaus steht zeichenhaft für Handel und Selbstverwaltung der Stadt. Im Leopoldplatz verkörperte sich ursprünglich die Residenz- und Landeshauptstadt mit einer Fläche, die Handel und Wandel entzogen und gleichwertig von herrschaftlichen, staatlichen und bürgerlichen Gebäuden umgeben war. Der Karlsplatz ist ein autistisches Gebilde, das die sinnvolle städtebauliche Ordnung zerstört.

Was halten Sie für nötig, damit Kleinstädte wie Sigmaringen sich im Baubereich nachhaltig entwickeln?

Nötig ist unabhängige Fachkompetenz, die sich die kleineren Kommunen nicht leisten können. In Bayern wird diese von staatlicher Seite bereitgestellt.