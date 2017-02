Sigmaringen Von NS-Diktatur verfolgte Jüdin ist gestorben

Lisa Heyman, geborene Frank, war mit ihrer Familie in Sigmaringen unter der Terrorherrschaft der Nazionalsozialisten in die Flucht getrieben worden.

Sigmaringen – Zwei Monate vor ihrem 99. Geburtstag ist am 13. Dezember 2016 Lisa Heyman, geborene Frank, in Sarasota in Florida in den USA verstorben. Wie Kreisarchivar Edwin Ernst Weber in einem Nachruf mitteilt, sei sie bis zuletzt mit wachem Geist in Gedanken in ihrer unvergessenen Heimatstadt Sigmaringen gewesen. Sie hatte die Kreisstadt im Mai 2012 auf Einladung besucht, um an der Verlegung von sechs sogenannten „Stolpersteinen“ am Ort des früheren Wohn- und Geschäftshauses der Familie Frank in der Karlstraße teilzunehmen und sich im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. Diese öffentliche Geste des Erinnerns an das den früheren jüdischen Mitbürgern unter der Naziherrschaft zugefügte bittere Unrecht bedeutete der alten Frau sehr viel und erlaubte ihr eine versöhnte Rückkehr in die frühere Heimat, aus der sie mit ihrer Familie in finsterer Zeit des Rassenwahns vertrieben worden war.

Lisa Frank wurde am 24. Februar 1918 als zweites Kind des Brauerei-Besitzers Siegfried Frank und seiner Ehefrau Emma in Sigmaringen geboren. Zusammen mit seinem Bruder Karl als Mitinhaber betrieb Siegfried Frank die Löwenbrauerei in Laiz. Die wohlhabende Familie war angesehen. Als mit dem Machtantritt der Nazis 1933 ein hasserfüllter Antisemitismus, der die Juden für alle Übel der Welt verantwortlich machte, zur Staatsdoktrin wurde, verlor auch die Familie Frank ihr soziales Netz, wurde isoliert und ihrer ökonomischen Grundlagen beraubt. Lisa Frank wurde am Sigmaringer Gymnasium als einzige jüdische Schülerin derart gemobbt, dass sie im Oktober 1935 die Schule ein Jahr vor dem Abitur ohne Abschluss verließ. 1937 gelang ihr die Auswanderung in die USA.