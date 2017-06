Sigmaringen Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Sigmaringen geht in Ruhestand

Wolfgang Armbruster wird in Sigmaringen im Kreis der Belegschaft verabschiedet. Er bleibt aber als geschätzter Experte erhalten.

Der 31. Mai war sein letzter Arbeitstag beim Verwaltungsgericht. Bei seiner Verabschiedung im Kreis der Belegschaft erhielt Professor Wolfgang Armbruster vom Vorsitzendem Richter Stefan Röck, der den dienstlich verhinderten Gerichtspräsidenten vertrat, zusammen mit einem Dankschreiben des Justizministers Guido Wolf die Urkunde des Ministerpräsidenten über seine Versetzung in den Ruhestand. Wie das Verwaltungsgericht mitteilt, dankte Präsident Malte Graßhof auf schriftlichem Weg dem künftigen Ruheständler für seine außerordentliche Unterstützung bei der Verwaltung des Gerichts und wünschte dem scheidenden „Vize“, er möge die neue Freiheit von dienstlichen Zwängen mit seiner Familie genießen.

Stefan Röck betonte in seiner persönlichen Ansprache, bei Armbruster habe in seiner richterlichen Arbeit im Mittelpunkt gestanden, dass die Menschen verstünden, worum es bei ihren Streitigkeiten gehe und warum eine Rechtsfrage so oder so zu entschieden sei. Es sei aber auch immer sein Ziel gewesen, eine juristisch saubere praktische Lösung zu finden. Begonnen hat der gebürtige Schramberger seine Berufslaufbahn nach dem Jurastudium als Rechtsanwalt.

Richter seit 1980

Ende 1980 wurde er Richter, zunächst beim Verwaltungsgericht Stuttgart und ab 1983 beim Verwaltungsgericht Sigmaringen. Der Hohenzollernstadt blieb der dreifache Vater der Familie wegen treu. Mehrere Jahre war er Mitglied der für den Landkreis Sigmaringen zuständigen 5. Kammer und der Disziplinarkammer. Nach der Rückkehr aus der Abordnung an den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim wurde Armbruster Anfang 1994 mit dem Vorsitz der 7. Kammer betraut, die überwiegend für Verwaltungsrechtsstreitigkeiten aus dem Alb-Donau-Kreis zuständig ist. Über viele Jahre war er auch Vorsitzender des Dienstgerichts für Richter in Karlsruhe. Darüber hinaus begann er eine intensive Lehrtätigkeit in der Referendarausbildung und später als Lehrbeauftragter an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen, von der er im Jahr 2010 zum Honorarprofessor bestellt wurde.

Geschätzter Experte

Trotz der Entbindung von richterlichen Pflichten kann bei Armbruster von Ruhestand keine Rede sein. Er ist bundesweit ein gefragter und geschätzter Experte im Asyl- und Ausländerrecht, ist Mitautor an einem Standardkommentar auf diesem Gebiet und Referent bei zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen innerhalb und außerhalb der Justiz. Weiter ist er Berater der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Als Abschiedsgeschenk erhielt Armbruster zusammen mit seiner Frau von den Gerichtsangehörigen eine Rundfahrt mit dem Zeppelin.