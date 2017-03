Sigmaringen Visite in der Sigmaringer Erstaufnahmeeinrichtung

Visite in der Sigmaringer Erstaufnahmeeinrichtung

Ministerpräsident Winfried Kretschmann macht sich selbst ein Bild von der ehemaligen Kaserne. Das Gesprächsergebnis über Zukunft der LEA will Bürgermeister Thomas Schärer am 22. März im Sigmaringer Gemeinderat verkünden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sigmaringen (jüw) Erstmalig hat Ministerpräsident Winfried Kretschmenn die Erstaufnahme in seiner Heimatstadt Sigmaringen besucht. Gemeinsam mit Martin Jäger, Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, machte er sich im Zusammenhang mit der Diskussion um die Zukunft der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Sigmaringen ein Bild vor Ort, ein Bild zur Sicherheitslage in der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne.

„Wir haben die humanitäre Pflicht, Menschen, die unseren Schutz brauchen, aufzunehmen. Grundlage für ein gutes gesellschaftliches Miteinander ist, dass sich die Schutzsuchenden an unseren Werten orientieren. Wo das nicht der Fall ist, geht die Polizei entschieden gegen Störenfriede vor“, sagte Kretschmann im Hinblick auf straffällig gewordene Flüchtlinge. Um die Sicherheitslage zu verbessern, begegnet die Polizei mit einer Vielzahl an Einsatzmaßnahmen, die polizeiliche Präsenz wurde erhöht, erklärte Jäger.

Die unter Federführung des Innenministeriums erarbeitete Standortkonzeption für die Unterbringung von Flüchtlingen sieht vor, dass es pro Regierungsbezirk je eine Erstaufnahmeeinrichtung geben soll. Ab 2020 stünden damit bis zu 16 000 Plätze bei einer Maximalbelegung zur Verfügung. Davon würden auf die LEA Sigmaringen bis zu 1250 Plätze entfallen. Dagegen steht eine Petition von Stadtverwaltung und Gemeinderat, unterstützt von der Bürgerinitiiative "Gemeinsames Sigmaringen". Gefordert wird eine Begrenzung auf 500 Personen, die LEA sollte 2020 geschlossen werden. Bürgermeister Thomas Schärer gab auf SÜDKURIER-Anfrage bekannt, dass er in der Ratssitzung am 22. März über Gesprächsergebnisse berichten wird.