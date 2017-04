Sigmaringen Visionen geht in eine neue Runde

Anmeldungen für Aussteller in der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Standort Sigmaringen, ist nur noch bis Montag, 24. April, möglich.

Sigmaringen – Das erste Quartal im neuen Jahr liegt in den letzten Zügen und die Vorbereitungen für die bevorstehende Bildungsmesse „Visionen – Wege nach der Hochschulreife“ durch die Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft Landkreis Sigmaringen (WIS) sind bereits in vollem Gange. So können sich am Mittwoch, 13. September, alle Oberstufenschüler der Berufsfachschulen und Gymnasien des Landkreises Sigmaringen wieder über Wege und Chancen nach der Hochschulreifeinformieren.

Hochschulrektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer und WIS-Geschäftsführer Dr. Bernhard Kräußlich präsentieren das neue Plakat zur Bildungsmesse „Visionen – Wege nach der Hochschulreife“, die bereits zum 16. Mal an der Hochschule stattfindet. Wie in den Jahren zuvor hat die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ihre Räumlichkeiten für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Rund 45 Aussteller können hier einen Platz finden. Mehr als die Hälfte der Plätze sind an regionale Unternehmen und Hochschulen vergeben worden. „Es freut uns, dass sich so viele Aussteller für die etablierte Bildungsmesse angemeldet haben. Die Veranstaltung ist eine feste Größe in der Region und die Schülerinnen und Schüler können aktiv Ihre Zukunft in die Hand nehmen“, erklärt WIS-Geschäftsführer Bernhard Kräußlich in einer Mitteilung.

Bei Interesse können sich Unternehmen und Hochschulen bis spätestens 24. April auf der Projekthomepage unter www.bildungsmesse-sig.de anmelden. Für alle Fragen zum Projekt und zur Anmeldung ist Anita Kretzdorn die Ansprechpartnerin, Telefon 07571/728900 oder per E-Mail: kretzdorn@wis-sigmaringen.de