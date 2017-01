Sigmaringen Vierbeinige Mitstreiter gesucht

Der Besuchs- und Begleitdienst mit Hund des Malteser-Hilfsdienstes ist gut integriert, er braucht aber dringend Nachwuchs

Sigmaringen – Der Malteser-Hilfsdienst schlägt Alarm: „Unsere Gruppe braucht dringend Verstärkung, so viele Einrichtungen wünschen unseren Besuch“, sagt Sibylle Ströbele, die seit Jahren mit ihren Vierbeinern Lesley und Elinor im Besuchshundedienst ist. „Viel mehr alte Menschen sollten in den Genuss des Besuchsdienstes mit Hund kommen.“ Wie die soziale Institution mitteilt, schaffen Tiere oft mit Leichtigkeit, was Menschen nicht vermögen. Besonders Hunde seien in der Lage, Körper, Geist und Seele zu berühren. Menschen mit körperlichen oder geistigen Handicaps zeigen häufig überraschende Reaktionen. „Die wöchentlichen Besuche sind ein Highlight nicht nur für die Besuchten, sondern auch für uns, die Ehrenamtlichen,“ sagt Sibylle Ströbele, die als Hundetrainerin für die Ausbildung im gesamten Bodenseeraum zuständig ist.

Ein Informatiosabend findet am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr in der Dienststelle der Malteser in Sigmaringen, Allee 9, zur Ausbildung statt. Diese beginnt am 14. März und dauert etwa vier Monate. Ein Hund sollte mindestens 15 bis 18 Monate alt sein, Grundgehorsam haben und gut sozialisiert sein, um zur praktischen Ausbildung zugelassen zu werden. Die Hundehalter erhalten während des Kurses Informationen zu Themen wie Erster Hilfe, Umgang mit Hilfebedürftigen, Grundlagen zur Kommunikation und Umgang mit demenziell veränderten Menschen.

Informationen über das Internet bei silvia.baumann@malteser.org. Der Informationsabend findet ohne Hund statt, eine Anmeldung ist nicht notwendig.