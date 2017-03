Sigmaringen Viele Attraktionen am Sonntag in Sigmaringen

Viele Attraktionen am Sonntag in Sigmaringen

Die Kreisstadt feiert am 2. April das Stadtbusjubiläum beim verkaufsoffenen Sonntag. Neben den Angeboten zum Bummeln ist für die Besucher ein großes Unterhaltungsprogramm geboten.

Sigmaringen (loe) Die Stadtwerke Sigmaringen feiern am Sonntag, 2. April, in der Innenstadt und in der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne das 25-jährige Jubiläum des Stadtbusses mit zahlreichen Attraktionen. Der HGV – die Stadtinitiative veranstaltet hierzu einen verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr unter dem Motto „Mobilität und Sicherheit“. Zahlreiche Unternehmen präsentieren ihre Fahrzeuge und Informationen. Feuerwehr, DRK und Malteser sind ebenso vertreten wie ausgestellte Autos, Motorräder und Range Rover Die gesperrte Antonstraße bietet hierzu ausreichend Platz und ermöglicht ein entspanntes Bummeln. Ein Bobbycar-Parcours verspricht zu verschiedenen Terminen eine unterhaltsame Fahrt ab dem Heimatmuseum bis zum Schön-Eck. Auch für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt.

Die Geschäfte präsentieren sommerliche Produkte und Modetrends und halten spezielle Angebote für die Kundschaft bereit. Elegante Second-Hand-Mode präsentieren die Damen des Service-Clubs „Inner-Wheel“ im Autohaus Bauschatz. Beim Bummeln im Gewerbegebiet „Käppeleswiesen“ können die Besucher eine Stuntshow beim RMC-Roller- und Motorrad-Center bewundern. Auch die Stadtwerke bieten viele Attraktionen, so einen kostenlosen Shuttlebus zur ehemaligen Kaserne. Dort kann man einen Fahrschulbus selbst steuern. Aus Anlass des Stadtbusjubiläums findet ab 13 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine Ausstellungseröffnung des Mal- und Bastelwettbewerbs für die Sigmaringer Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen bis Klasse 7 statt. Basteln, Bauen, Malen – der Phantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt.

Ebenso wird auf dem Leopoldplatz eine Ausstellung mit Oldtimer-Bussen neben weiteren Attraktionen zu sehen sein. Die Wirtschaftsförderung wartet ebenfalls mit einer Informationsveranstaltung auf. Um 14 und 16 Uhr finden jeweilige Führungen zu Modellfabrik (inklusive Bunker) statt, außerdem gibt es Informationen über das Kasernengelände (frühere und künftige Nutzung) sowie über laufende Aktivitäten und Pläne des InnoCamps. Auch im Gewerbegebiet „Schönenberg“ können sich Besucher über ein umfangreiches Modeangebot, über Bau- und Gartenartikel sowie Einrichtungsgegenstände und vieles mehr informieren.