Sigmaringen Verwaltungsgericht: Stefan Röck ist neuer Vizepräsident

Die Leitung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen ist mit Stefan Röck wieder komplett.

Stefan Röck, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, erhielt kürzlich aus den Händen des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, Volker Ellenberger, die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete Ernennungsurkunde zum Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Sigmaringen. Laut einer Pressemitteilung trat er damit die Nachfolge des Ende Mai in den Ruhestand getretenen bisherigen Vizepräsidenten Wolfgang Armbruster an.