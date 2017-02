Sigmaringen Verwaltungsgericht Sigmaringen: Mehr Richterstellen sind im Bedarf

Justizminister Guido Wolf berichtet beim Besuch im Verwaltungsgericht der Kreisstadt von einem explosionsartigen Anstieg an Asylanträgen. Vor allem die Syrer pochen auf dauerhafte Anerkennung als Flüchtlinge.

Sigmaringen (jüw) Ganz besonderer Ministerbesuch beim Verwaltungsgericht in der Kreisstadt: Guido Wolf, baden-württembergischer Justizminister, schaute im Rahmen seiner Gerichtsbesuche bei seinen Ex-Kollegen vorbei. "Ein Heimspiel unter uns", bezeichnete Wolf seine Visite und erinnerte daran, dass er von 1992 bis 1994 für zwei Jahre und zwei Monate selbst hier als Richter der Zweiten Kammer tätig war. "Eine spannende und lehrreiche Zeit", so sein Resümee.

Herausgefiltert hat er bei seinem gestrigen Besuch, dass die Fallzahlen an Anträgen von Asylbewerbern "explosionsartig angestiegen sind". Hatte es 2011 noch 485 Eingänge von Asylanträgen gegeben, so sind diese 2016 auf 2873 hochgeschnellt – von denen konnten 2094 abgearbeitet werden. Bei den Herkunftsländern stellt Syrien mit 817 Fällen den Löwenanteil aller Anträge. Diese Entwicklung habe die Justiz überrascht, räumte Wolf ein. Es hänge aber mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zusammen, das auf kurzfristige Erledigungszahlen in hoher Schlagzahl ausgerichtet sei. "Da müssen wir feststellen, dass die Zusammenarbeit verbesserungsfähig ist". Insbesondere den Syrern würde vom Bamf nur noch subsidiärer Schutz gewährt, der befristeten Aufenthalt und zwei Jahre Wartezeit auf Familiennachzug beinhaltet. Um als Flüchtling dauerhaft anerkannt zu werden, wie Malte Graßhof, Präsident des Verwaltungsgerichts, erläuterte, zögen die Asylbewerber vor das Verwaltungsgericht. Was für diese Gerichtsbarkeit einen hohen zeitlichen Aufwand bedeutet, weil sie jeden Einzelfall genauestens zu prüfen habe.

Guido Wolf stellte somit einen zusätzlichen Bedarf an Richtern fest: nämlich 3,2 Stellen. Da in Sigmaringen im Unterstützungsbereich der Richter hauptsächlich mit befristeten Stellen gearbeitet würde, nehme er die Anforderung mit, "dass wir hier mehr unbefristete Stellen einrichten müssen", sagte Wolf. Während des Pressegesprächs erhielt er davon Kenntnis, dass für das Amtsgericht Sigmaringen eine halbe zusätzliche Stelle bewilligt worden sei. "Das ist schon eine deutliche Entlastung", freute Wolf dieser Bescheid.