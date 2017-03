Sigmaringen Versammlung unter angeheizter Atmosphäre

Referatsleiter Johann-Christoph Kleinschmidt muss sich als Vertreter des Innenministeriums vieler Anwürfe erwehren. Volles Haus bei der Tagung der Bürgerinitiative in der Brauereigaststätte "Zoller-Hof" in Sigmaringen.

Sigmaringen – 110 Teilnehmer aus der Bürgerschaft, Lokalpolitik und Geschäftswelt haben bei der Veranstaltung der Bürgerinitiave "Gemeinsam für Sigmaringen" für einen proppenvollen Nebenraum der Brauereigaststätte Zoller-Hof gesorgt. Dort prangt ein großes Transparent, vor dem das Präsidium seinen Platz einnimmt. "Wir wollen gehört werden", steht darauf. Dabei wird in den vielen Statements schnell klar, dass das eigene Sendungsbewusstsein höher angesiedelt ist als das Zuhören können. Die Bürgerinitiative setzt sich für eine Reduzierung auf 500 Personen in der Erstaufnahme und deren Schließung bis 2020 ein. Zu Gast ist Johann-Christoph Kleinschmidt, Referatsleiter im Innenministerium. Als ihm das Wort erteilt wird, muss er gegen einen anschwellenden Lärmpegel ankämpfen, seine Aussagen werden bezweifelt und lautstark kommentiert.

Die Atmosphäre ist angeheizt. Sprecherin Stefanie Ullrich-Colaiacomo genügt der Chronistenpflicht, berichtet über die Entstehung der Bürgerinitiative. Ihre Petition zur Erstaufnahme trägt 3125 Unterschriften. Und voller Stolz verkündet sie, dass sich auch der Fürst von Hohenzollern darin verewigt hat. Die Petition soll im Landtag übergeben werden. "Wir sind mit unseren Sorgen nicht mehr alleine", sagt sie und schöpft daraus Mut für die Zukunft.

Dann übernimmt Mitstreiterin Anika Schaefer die Regie. Sie bittet das Auditorium. sich nicht fremdenfeindlich zu äußern und widmet sich auf ironische Weise kursierenden Gerüchten, die sich um die Bügerinitiative ranken. Sie verteidigt die Petition als "demokratischen Akt". Sie behauptet, dass Sigmaringen gleichzeitig ein "Abschiebezentrum" sei, wobei das niemals so genannt würde: "Vielleicht heißt es ja Kompetenzzentrum Marokko", verfällt sie in Polemik. Sie spricht von einer etablierten Flüchtlingsindustrie, über erhöhtes Konfiktpotenzial in der Einrichtung und führt dieses auf das Konzept des Landes und auf die Verzweiflung perspektivloser Menschen zurück. Sie hält Sigmaringen für ungeeignet als Standort, die Flüchtlinge wären gezwungen, anderthalb Kilometer in die Innenstadt zu laufen und erleben "gähnende Langeweile": "Es gibt bessere Orte!" Anika Schaefer bedient sich durchaus einer populistischen Sprache. "Glaubt jemand, dass das Land eine Begrenzung auf 1000 Flüchtlinge wirklich einhält, der hebe die Hand". Niemand hebt die Hand, Gelächter. Und dann sät sie selbst Misstrauen gegenüber dem aus Stuttgart angereisten Gast: "Wir können uns auf das Land nicht verlassen. Auch ein schriftlicher Vertrag ist nicht verlässlich!" Wozu denn die Petition, könnte man sich fragen.

Das von den Sprecherinnen aufgeforderte Auditorium, sich über aktuelle Zustände zu äußern, malt ein Horrorszenario. "Hier wimmelt es nur von Schwarzen", beklagt eine und bewertet Straffälligkeiten als Unverschämtheit. Eine Gasthausbetreiberin beklagt, dass sie "jede Woche Polizeieinsatzeinsätze im Haus" erlebe. Frauen fühlen sich belästigt und haben Angst, sich des Abends im Freien aufzuhalten. Geschäftsleute befürchten den Niedergang des touristischen Sektors oder beklagen eine stark einbrechende Kundenfrequenz. Einer schlägt Kleinschmidt eine Ausgangssperre für Flüchtlinge in der Kaserne ab 19 Uhr vor. Ein Geschäftsmann, der Plakate der rechtsradikalen Formation "Der Dritte Weg" am Riedbaum bemerkte, attackiert den Gast frontal: "Sie, Herrr Kleinschmidt, schaffen die neuen Nazis von morgen!" Tosender Beifall.

Und es kommen jene zu Wort, die Weltverschwörungstheorien anhängen. Beispielsweise, dass Flüchtlinge der Stadt als lukrative Einnahmequelle dienen, dass teuer installierte Videokameras in der Kaserne darauf hindeuteten, dass Flüchtlinge dort auf alle Zeiten untergebracht werden. Oder dass hinter der Planung zur Erstaufnahme das Kalkül von gutmütigen Sigmaringern steht.

Kleinschmidt versucht diffuse Behauptungen zu entkräften. Er erläutert die Erstaufnahme-Konzeption des Landes, nennt es ein "atmendes System". Das Ministerium wolle sich Einrichtungen vorbehalten, es bevorzuge Standorte nahe an Regierungspräsidien. Heidelberg sei der größte mit 3500 Plätzen. Standorte würden auf Stand-by geschaltet, um für einen etwaigen Ansturm gerüstet zu sein. Im ländlichen Raum habe das Land vor, Flüchtlingszahlen zuerst abzubauen. Kleinschmidt sagt im aktuellen Bezug zu Sigmaringen und wiederholt es gebetsmühlenhaft: "Wir sind in Verhandlung und und noch nicht einig. Wir suchen den Weg, der für beide Seiten gangbar ist!"