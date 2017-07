vor 2 Stunden SK Sigmaringen Unbekannter flüchtet nach Diebstahl aus Schuhladen

Beute in unbekannter Höhe hat ein Unbekannter in einem Schuhgeschäft an der Straße "In der Au" in Sigmaringen gemacht, bevor er flüchten konnte. Laut Polizei fiel der Mann am Donnerstag kurz vor 20 Uhr auf, als er sich mit einem Rucksack nahe der Regale anhielt.