Sigmaringen Unbekannte zünden bei Trimm-Dich-Pfad vier Reifen an

Bereits in der Nacht auf Mittwoch, 3. Mai, haben Unbekannte vier Autoreifen ohne Felgen nebeneinander auf der geteerten Fahrbahn kurz vor dem Parkplatz des Trimm-Dich-Pfads Sigmaringen abgelegt und in Brand gesetzt.

Der "Trimm-Dich Pfad" liegt am Ortsausgang Sigmaringen in Richtung Nollhof, Gemarkung Witberg, teilt die Polizei mit. Durch die Hitzeentwicklung entstand an der Fahrbahn ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Sachbeschädigung wurde erst am Samstag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 0 75 71/10 40.