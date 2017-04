Sigmaringen Unbekannte zerstören Schaufensterscheibe durch Steinwurf  Polizei sucht nach Zeugen

Durch die Zerstörung der Schaufensterscheibe in der Straße In der Au verursachten die Täter einen Schaden von 2500 Euro.

Unbekannte Täter haben laut Mitteilung der Polizei in der Straße In der Au einen Stein gegen eine Schaufensterscheibe geworfen und dadurch beschädigt. Der Schaden, der durch die Tat zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr, entstanden ist, beziffert die Polizei auf etwa 2500 Euro. Personen, die Angaben zu den Verursachern machen können oder Verdächtiges in der Nähe des Tatorts beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sigmaringen, 0 75 71/10 40, zu melden.