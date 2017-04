Sigmaringen Umfassender Ämterwechsel bei Round Table

Matthias Braitinger ist neuer Präsident des Serviceclubs im Kreis Sigmaringen.

Sigmaringen – Round Table hat gewählt: Neuer Präsident ist der Sigmaringer Matthias Braitinger. Wie der Serviceclub mitteilt, übernahm der 38-Jährige das Amt von Gerd Will und wird den Serviceclub turnusgemäß ein Jahr lang führen. „Wir haben eine engagierte Truppe und stehen insgesamt gut da. Ich freue mich auf mein Amtsjahr“, sagte Braitinger. Einer der Höhepunkte wird die Ausrichtung des 10. Sigmaringer Entenrennens sein – für dieses Jubiläum werden am Sonntag, 9.Juli, neben den attraktiven Preisen auch entlang des Donauufers zahlreiche Events für die ganze Familie geplant sein. Ein weiterer Höhepunkt stellt die Teilnahme am bundesweiten Weihnachtspäckchenkonvoi dar – hier strebt der Serviceclub in Kooperation mit den Schulen und Kindergärten aus der Region die magische Zahl von 1000 Weihnachtspäckchen an. Damit gehört der Round Table zu den engagiertesten „Päckchensammlern“ im Land. Bei den Wahlen wurden alle Ämter neu besetzt. Neben dem Präsidenten sind dies als Vizepräsident Florian Offner aus Meßkirch, Sekretär Florian Kubenz aus Sigmaringen und Schatzmeister Marcel Dietsche aus Mengen. Der Serviceclub besteht derzeit aus 15 Mitgliedern.