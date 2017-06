Sigmaringen Über einen von Nazis Verfolgten

Im Evangelischen Gemeindehaus von Sigmaringen referiert Daniela Fieber am Donnerstag, 22. Juni, über Josef Eberle, dem Verleger der Stuttgarter Zeitung, der unter der Hitler-Diktatur Repressalien zu erleiden hatte.

Sigmaringen – Gedichte und Lieder sind von Josef Eberle alias Sebastian Blau am morgigen Donnerstag, 22. Juni, um 16 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in der Karlstraße 24 zu hören, teilt das Evangelische Gemeindebüro mit. Referentin ist Daniela Fieber aus Sigmaringendorf. Der Lebensweg und das Lebenswerk von Josef Eberle ist von zwei Weltkriegen und dem Holocaust geprägt worden. Geboren als Halbwaise, wird Eberle zunächst Buchhändler, dann Journalist und Rundfunkmoderator, später ist er Gründer und langjähriger Verleger der Stuttgarter Zeitung. Seine Heirat mit einer Jüdin und seine kritischen Artikel ziehen Repressalien des verbrecherischen Naziregimes nach sich. Anhand seiner Gedichte werden die einzelnen Lebensstationen von Eberle nachgezeichnet. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf seiner Heimatstadt Rottenburg am Neckar, die als Abschluss der Veranstaltungsreihe von "Begegnung und Gespräche" am Donnerstag, 13. Juli, besucht werden soll. Jeder Interessierte ist zum Vortrag eingeladen.