Sigmaringen Über die revolutionierte Arbeitswelt 4.0

Heinz Weisser zeigt die gravierenden Veränderungsprozesse auf bei einer Informationsveranstaltung von Kirche und Gewerkschaft im Kloster Gorheim in Sigmaringen.

Sigmaringen – Einen tiefschürfenden Einblick in gewaltige Veränderungsprozesse durch weltweit vernetzte Computer in den Betrieben hat Heinz Weisser mit seinem Vortrag "Mensch und Technologie – Industrie und Gesellschaft 4.0" ermöglicht. Initiiert wurde die denkwürdige Veranstaltung über Frank Scheifers vom Netzwerk Kirche und Arbeitswelt im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch und von Rudolf Christian im Namen des DGB-Kreisvorstands Sigmaringen.

Sie haben sich einen interessanten Abend versprochen. In der Tat dürfte so manchem Teilnehmer die Revolution in der digitalen Welt in Erstaunen und manche sogar in innere Alarmstimmung versetzt haben. Heinz Weisser, der vor zwei Jahren in den Ruhestand getreten ist, kommt vom Fach. "Wir sind mittendrin", sagt er, "die 4.0-Geschichte ist zum größten Teil umgesetzt!" 4.0 steht nicht nur in der Industrie an höchster Stelle, die sich eine Produktivitätssteigerung um 30 Prozent und mehr verspricht. Keine Berufssparte würde ausgeklammert, 4.0 gilt genauso für Krankenhäuser, für Verwaltungen, in der Land- und Forstwirtschaft. Aktuell stehe der Banksektor vor einem gewaltigen Personal- und Filialstellenabbau.

All dies macht dieser Radio-Frenquenz-Identifikations-Chip (abgekürzt RFID), dieser Mikroprozessor, möglich. Diese Technik ermöglicht es, mithilfe elektromagnetischer Wellen jeden Gegenstand, der mit einem RFID-Transponder ausgestattet ist, kontaktlos und eindeutig zu identifizieren. "Der Rohling sagt, wo es lang geht", schwärmt ein Professor über das neue Produktionssteuerprinzip in der Smart Factory der Zukunft in einem der vielen eingespielten Videos, die Weisser zeigt. Ein Chip, der als Datenspeicher dient und hierzu über Funk mit einer Basiseinheit kommuniziert. Sein Einsatz ist vielfältig. Er hilft bei der Fahrzeugidentifikation, er wird für Bezahlkarten genutzt und schützt Bankkonten vor Fälschung. Mit ihm lassen sich Personen und Tiere identifizieren. Die Textil- und Bekleidungsindustrie verwendet ihn im Waren- und Bestandsmanagement, er steckt in Transportsystemen, so bei der Müllentsorgung. Und der RFID garantiert für eine schlanke Verwaltung. Zum gezeigten Film über einen 3-D-Drucker, der in der Lage ist, binnen 24 Stunden ein einfaches Haus zu erstellen, merkt der Gewerkschafter Rudolf Christian trocken an: "Ich will gar nicht daran denken, was in der Baubranche noch alles passieren wird!" Und der den Unternehmen dienende zukünftige Cloud- und Clickworker dürfte dann ohne Schutz in seiner Datenwolke sitzen, weil Normen der realen Arbeitswelt nicht digital übertragen sind.

Das ist die Kehrseite der Medaille: Dieser Chip ersetzt nicht nur viele handwerklichen Tätigkeiten, er kann zur Überwachung oder Leistungskontrolle dienen. Einzelne Personen könnten ihre informelle Selbstbestimmung verlieren, sie haben dann keinen Einfluss mehr darauf, welche Informationen von ihnen preisgegeben werden. "Der gläserne Mensch", bringt es Frank Scheifers spontan und treffend auf den Punkt. Denn wer passt auf, dass die Technik nicht den Menschen beherrscht? Weisser weist in vielen kleinen Videosequenzen auf die gesellschaftlichen Konsequenzen für eine grenzenlose Kommerzialisierung hin, wenn plötzlich Kühlschränke für den Menschen mitdenken und sich Privaträume über Internetgeräte locker ausspionieren lassen.

Kreativarbeit soll körperliche Routinearbeit ersetzen. Es wird ein hohes Maß an Qualifizierung gefordert. Doch was passiert mit jenen, die nicht zu den flexiblen Menschen zählen, die wegen der intelligenten Systeme aus dem Raster fallen, fragen wir den Referenten. Heinz Weisser spricht sich für eine "Grundsicherung, durch bedingungsloses Grundeinkommen" aus – natürlich im Wissen, dass nicht alle Arbeitsplätze zu halten sind. Die Diskussion über die Stellung der Arbeit im Leben muss wohl erst noch geführt werden. Welche Partei hat das Thema auf der Agenda? Die Politik scheint da kaum nachzukommen. Und der Frust in der Arbeitswelt steigt. Weisser zitiert aus einer Gallup-Umfrage unter abhängig Beschäftigten, die besagt, dass deren emotionale Bindung an den Betrieb nur noch bei 16 Prozent liege, 68 Prozent der Belegschaft würden Dienst nach Vorschrift betreiben, 16 Prozent hätten bereits innerlich gekündigt. Oftmals mangele es in den Firmen an Führungskompetenz, zähle nur die fachliche Qualifikation, bleibe Respekt und Achtung vor dem Menschen außen vor. Die Folge: Psychische Erkrankungen, Burnout durch Stress am Arbeitsplatz, der laut DAK-Gesundheitsreport bereits in der Skala ganz oben stehe.

Nicht alles ist in der digitalen Welt sicher. Weltweit sind die besten Hacker unterwegs, eine kriminelle Industrie, sagt Weisser, die alles lahm zu legen verstehe. Noch nie mussten so viele illegale Cyber-Angriffe abgewehrt werden. Er klickt sich bei Telekom ein und zeigt: 73 000 am Tag allein aus China.

Zur Person

Heinz Weisser ist 66 Jahre alt. Er gilt als Spezialist für Elektronik, Mikrocomputertechnik, Steuertechnik und Automatik. Über 20 Jahre lang war er bei der Firma Bizerba verantwortlich in der Aus- und Weiterbildung, er war Betriebsratsvorsitzender von 1100 Beschäftigten. Heute ist er Konflikt- und Mobbingberater mit Dienstsitz in Balingen. (jüw)