Sigmaringen Über Revolutionäre und Streikende

Im Hohenzollerischen gibt es aus historischer Sicht nur wenige Aufmärsche. Kriegsteilnehmer und Beschädigte demonstrieren während der Revolutionswirren 1919 vor dem Schloss in Sigmaringen. Auch die sich formierenden Gewerkschafter haben schon stürmische Zeiten erlebt. Der Kreis-DGB hält seine aktuelle Maifeier am Sonntag, 30. April, im Laizer Rathaus ab.

Sigmaringen – Eindrucksvolle Demonstrationen hat es in der Kreisstadt, historisch gesehen, nur in seltenen Fällen gegeben. Die größte liegt über 98 Jahre zurück. Da versammeln sich am 1. Februar 1919 vor dem Sigmaringer Schloss ehemalige Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigte. Ihre Losung während der Revolutionswirren richtet sich gegen die preußische Monarchie und deren Regenten, die seit 1835 in Sigmaringen residierten. Verwaltungsangelegenheiten hat die Rheinprovinz in Koblenz für die Hochenzollerischen Lande übernommen.

5000 Mark sollten für jeden Kriegsbeschädigten zur Verfügung gestellt werden, lautet die Forderung der zwischen 800 und 1200 geschätzten Demonstrationsteilnehmer. Sie ziehen durch Sigmaringen in die Karlstraße zur Kundgebung des Reichsbunds ins Gasthaus "Saalbau". Die Gemüter kochen über, als publik wird, dass die "Hohenzollerische Zeitung" vor dem Reichsbund warnt, obgleich dieser in einer Zeitungsanzeige seine politische und religiöse Neutralität bekundete. Der Reichsbund sei "eine von sozialistischer Seite geschaffene Gründung, die Köder und Lockmittel auswerfe, um die Kriegsbeschädigten vor den sozialistischen Karren zu spannen", heißt es in einem anonymisierten Artikel. Hermann Friedrich, Sozialdemokrat seit 1908 und Vorsitzender des gerade gegründeten SPD-Ortsvereins, liest den Artikel laut vor. Er tobt und fordert auf, das Redaktionsgebäude zu stürmen. Es wird von Teilnehmern, die auch reichlich dem Alkohol zugesprochen haben, demoliert. Auch die im Prinzenpalais stationierte Sicherheitswache des Soldatenrats macht unter Friedrichs Kommando mit. Danach marschieren sie zum Schloss und verhandeln mit dem Fürsten über die Verteilung der von ihm gestifteten Zweimillionenspende an Kriegsbeschädigte.

Die Angst vor Übergriffen durch linksradikale Spartakisten, die sich angeblich gebildet hätten, ist offenbar immens. Eine Delegation mit dem Reichtagsabgeordneten Emil Belzer, den Landtagsabgeordneten Camillo Brandhuber und Hermann Eger (alle Zentrumspartei) sowie der Hechinger Verleger Friedrich Wallishauser (Liberale Hohenzollerische Volkspartei) wirken auf den Fürsten Wilhelm von Hohenzollern ein. Dieser bietet die besagte Spende von zwei Millionen Mark für die baldige Wiederaufrichtung der Existenz heimkehrender Kriegsteilnehmer an. "Sie soll ein Baustein sein, auf dem die neue Zukunft errichtet werden soll, die die geschlagenen Wundern lindern wird", wünscht sich Wilhelm und so beschreibt Historiker Rolf Vogt jene Vorgänge in Detailliebe. Gleichwohl ist mit der Spende die Hoffnung verbunden, einem bewaffneten Ansturm von Arbeitern und Bauern vorzubeugen. Denn auch in Sigmaringen und Hechingen hatten sich im November 1918 Arbeiter- und Soldatenräte gebildet, die es sich zur Aufgabe machen, für die Aufrechterhaltung der Sicherheit, die Kontrolle der Behörden und die Sicherstellung der Ernährung zu sorgen. Unter den 800 Bauern, die sich in Hechingen versammeln, schwingt eine Gruppe rote Fahnen, sie rufen: "Fort mit den Preußen! Ra mit dem schwarzen Vogel!" Gemeint ist das Wappen des preußischen Adlers.

Die revolutionären Umtriebe zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918/19 bleiben im Hohenzollerischen aber überschaubar. Der Soldatenrat Sigmaringen ist am 21. Februar 1919 bereits wieder aufgelöst worden.

Die Gewerkschaftsbewegung entsteht in den Gefilden des preußischen Hohenzollernlandes nur über einen mühsamen Behauptungsprozess.

Unter den Arbeitern herrscht zumeist uneingeschränkt der Obrigkeitsgedanke vor. Gewerkschaftliche Aktivitäten kommen erst in den 1920er Jahren in Gang. So wird 1922 ein Arbeiterrat und ein Angestelltenrat bei den "Fürstlichen Hüttenwerken" ins Leben gerufen. Wie der DGB-Kreisvorsitzende Rudolf Christian als Chronist anhand von Protokollen darlegen kann, dürfen Sitzungen und Versammlungen erst nach Feierabend und dann außerhalb der Firma, meist im Hüttengasthof "Fridolin" abgehalten werden. Der Ton zwischen dem Arbeitgeber, dem Fürstenhaus, ist barsch und belehrend. Dem Betriebsrat wird nicht nur klar gemacht, dass er zur Stiftung "Unterstützungsfonds der Fürstlich Hohenzollerischen Hüttenverwaltung" keinerlei Mitspracherecht besitzt, dies gilt ebenso bei Lohnfragen und bei der Regelung von Überstunden. Im September 1923 beabsichtigen der ADGB, die SPD und die KPD sowie einige Beschäftigte, vorwiegend aus dem Hüttenwerk in Laucherthal, gegen Preistreiberei bei Lebensmitteln und gegen Stilllegungen und Produktionseinschränkungen in den Hüttenwerken zu demonstrieren. Dies wird mit dem Verweis auf die Reichsverordnung verboten, die von Arbeitnehmervertretern vorgetragenen Punkte werden rigoros abgelehnt. 1926 erreichen die Hüttenwerke mit 330 Beschäftigten ihren Tiefstand.

Interessant ist, wie sich die politischen Kräfteverhältnisse zu jener Zeit entwickeln: Bei den Reichstagswahlen 1932 erringt die KPD in Laucherthal 34,3 Prozent, in Sigmaringendorf nur 12,3 Prozent. Die NSDAP kommt in Laucherthal auf 11,9 Prozent, in Sigmaringendorf hingegen auf 23 Prozent. Kreisarchivar Edwin Ernst Weber nennt Laucherthal eine "Rote Insel". Auch als die Faschisten an die Macht kommen, leisten aufrichtige Männer Gegenwehr, sie zerschneiden eine an einem Privathaus angebrachte Hakenkreuzfahne in viele kleine Stücke. Die Nazis begehen den 1. Mai 1933 mit einer pompösen Feier. NS-Kreisleiter Heinrich Rinklef weist auf die Gegensätze zwischen einer marxistischen Maifeier und der nationalen Feier deutscher Arbeiter hin. Die Gewerkschaftshäuser werden von der SA, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP, besetzt, Funktionäre verhaftet, ins Konzentrationslager "Heuberg" gebracht und ermordet.

Gewerkschaftsbünde sind erst im April 1946 unter französischer Besatzung wieder erlaubt. Drei Monate zuvor, am 20. Januar, wird im Hirschsaal in Sigmaringendorf unter 145 Mitgliedern die Metallarbeiter-Gewerkschaft neu gegründet – mit Adolf Häberle als Vorsitzenden, der aber erst am 1. August seine Arbeit aufnehmen darf.

Ein zwölfstündiger Generalstreik wendet sich mit einem Mahnruf am 9. August 1948 gegen alle "Preistreiber, Schieber, Schwarzhändler", die Nutznießer einer darbenden Bevölkerung seien und aus der Warennot "schamloses Kapital schlagen". Als Unterzeichner sind neben dem Kreisgewerkschaftskartell auch CDU, SPD, DVP und KPD vertreten.

Ausgesperrt werden die rund 1500 Arbeiter der Fürstlich Hohenzollerischen Hüttenwerke und im Betrieb Eisele & Söhne in Laiz am 4. Mai 1963, obgleich in beiden Betrieben gar nicht gestreikt wird. Bei einer Kundgebung vor der Trikotagenfabrik in Sigmaringendorf protestieren 120 Kollegen am 16. Juli 1986 gegen Schikanen ihres Unternehmers. Zum ersten Warnstreik im Einzelhandel kommt es am 18. Juni 1988 im Supermarkt Kolossa in Sigmaringen, wie der SÜDKURIER zu berichten weiß.

Die erste Maifeier nach dem Krieg findet 1947 in Laucherthal im "Fridolin" statt und wird seit vier Jahren nunmehr wieder in jährlicher Regelmäßigkeit abgehalten.