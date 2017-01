Sigmaringen Über 1000 Teilnehmer bei Silvesterlauf in Sigmaringen

Über 1000 Teilnehmer bei Silvesterlauf in Sigmaringen

Lauftreff gelingt bei der 33. Auflage ein neuer Spitzenwert. Der FC Laiz stellt die größte Gruppe mit 58 Teilnehmern.

Sigmaringen – „Still loving you“, tönt die Stimme von Klaus Meine von den Scorpions etwa anderthalb Stunden vor dem Beginn des Silvesterlaufs aus Lautsprecherboxen bei der Stadthalle. Es passt wie die Faust aufs Auge: Noch immer, ja inniger denn je, wird dieses Laufspektakel in der Kreisstadt von einer sportlich begeisterungsfähigen Fangemeinde geliebt. Und so kann Claus Baumann vom Württembergischen Leichtathletikverband bei seiner im Höchstgeschwindigkeitstempo durchgezogenen Siegerehrung abermals eine neue Rekordmarke verkünden: 1068 Laufsportler sind bei der 33. Auflage an den Start gegangen, 1048 gelangten ins Ziel. Im Vorjahr befanden sich 994 Teilnehmer im Starterfeld.

„Wir sind erfreut, dass die Resonanz so großartig ist. Dass es Leute gibt, die sich sagen, jetzt mache ich noch einen Lauf zum Jahresabschluss“, zieht ein überglücklicher Winfred Walk, Vorsitzender des Sigmaringer Lauftreffs, für seine 40-köpfige Helfercrew sein Resümee. Angebahnt hatte sich der Spitzenwert bei den 817 Voranmeldungen, die die 600 vom Vorjahr klar in den Schatten stellten.

Die größte Läuferschar stellt einmal mehr der FC Laiz mit 58 Läufern, was die Crew frenetisch mit einem „Hier regiert der FC Laiz“ bejubelt. Eingefleischte Fans tragen sogar Schilder zur Begrüßung ihrer Läuferschar. Zweitstärkste Gruppe ist der SC Sigmaringendorf mit 50 Läufern. Und auf Rang drei fungieren Mengens Triathleten mit 34 Läufern. Letztere führen sogar einen hübschen Hund mit, der von einem Wams in Triathleten-Trikotfarben gewärmt wird – ein Australian Shepherd, der voller Sprintlust steckt und es nicht begreift, weshalb ihn Frauchen nicht von der Leine lässt.

Hugo Kokles vom SC Sigmaringendorf wirkte 2016 zum ersten Mal mit. Jetzt vermochte er seine Frau Bärbel zu animieren, hier mitzutun. „Wir laufen aber nur zum Spaß“, sagt Hugo und dass einem Sportler Kälte – das Thermometer zeigt minus drei Grad an – nichts anhaben könne: „Damit kann man gut laufen.“ Der Startschuss für den Fünf-Kilometer-Sparkassenlauf erfolgt durch den Namensgeber – das Bankhaus vertritt Michael Hahn. Eine halbe Stunde später schickt Sylvia Volk vom Lauftreff Sigmaringen die Zehn-Kilometer-Läufer los.

13 Teilnehmer kann der Lauftreff des TSV Bad Saulgau für den Wettbewerb aufbieten. Die Herren schwärmen über ihre Ladies, die sich ein allererstes Mal auf die Strecke gewagt haben. Ihr Chef Gerald Schramm schafft es bei den 70-jährigen Langstreckenläufern ebenso in die Spitzenränge zu gelangen wie sein noch älterer Mitstreiter Hermann Braun. Der 75-Jährige erzählt, dass er sogar Atemnot verspürte und ein einminütiges Päuschen habe einlegen müssen. Ältester Teilnehmer ist einmal mehr der 81-jährige Dieter Noack aus Albstadt, bei den Frauen ist es die Reutlingerin Gudrun Kurtz, Jahrgang 1948.

Um ein originelles Statement niemals verlegen ist Ministerpräsidentensohn Johannes Kretschmann, der in der Alterskategorie der 35-Jährigen allen davonläuft. „Habe mir die schrägste Altersklasse ausgesucht und da meine Chance gewittert. Ich hatte zwar einen übermotivierten Antritt, konnte aber einen Einbruch verhindern“, grinst er verschmitzt, mit Urkunde und Gaggli-Nudeln bepackt.

Übermotivation, die zu Herzrasen oder Seitenstechen führen könne, ist ein Thema für Sportmediziner Rüdiger Hennig, dessen Töchterlein Jenny ihren Premierenlauf feiert. Der Kölner begleitet zum siebten Mal dieses letzte Sportereignis im alten Jahr. Es gäbe mal einen verstauchten Knöchel zu behandeln, aber „noch nie ist etwas ­Ernsthaftes passiert“, freut sich Hennig und der Lauftreff-Chef Walk bestätigt dies auf der Stadthallenbühne, dass auch dieser Lauf blessurenfrei ausgegangen ist.

Die Sieger

5-Kilometer-Lauf, männlich: Nicolas Mann (VfL Pfullingen Triathlon in 16,29 Minuten), Leon Höchst (Mengens Triathleten), Nicolas Mehrer (LG Steinlach), Rene Boss (TV Onstmettingen), Harald Schreiber (TSV Aach-Linz) Andreas Klauser (Rebi Running), Nils Kukuk (Trio Echterdingen), Walter Meder (LVR Geiselhöring), Dieter Lutz (FZS Göge-Hohentengen), Hans-Werner Krämer (LG Winterlingen), Steven Steinmaier (Bitz), Johannes Kretschmann (FC Laiz), Arnold Paschke (LG Winterlingen), Marian Kiepas (Albstadt), Karl Freund (TSV Lautlingen), Eckehart Gäbler (Männerchor Markdorf).

5-Kilometer-Lauf, weiblich: Leah Hanle (TSV Holzelfingen in 17,49 Minuten), Ricarda Hotz (TSV Stetten a.k.M.), Jule Sauer (Mengens Triathleten), Amelie Banke (IGL Reutlingen), Christina Klumpp (TSG Reutlingen), Iris Weiss (Nufringen), Anke Leiprecht (SV Ennetach), Anika Barth (TSV Gammertingen), Rebecca Gerrer (Krauchenwies), Sonja Schoach (Bad Waldseer Lauffieber), Lisa-Maria Fersch (FC Laiz), Monika Mader (TB Sigmaringen), Monika Brucker (TV Pfullendorf), Rita Nopper (TV Meßkirch).

10-Kilometer-Lauf, männlich: Michael Haas (AST Süßen in 33,02 Minuten), Peter Keinath, Michael Leibfarth (beide TSV Glems), Max Fetzer (Mengens TriathletenI, Denis Fantino (SC Sigmaringendorf), Wolfangang Gauß (Rebi Running), Werner Stoermer (Fredi Team), Uwe Müller (TSV Kiebingen), Julian Müller (TG Gönningen), Manfred Blumenschein (LT Otterswang), Peter Grinda (TV Konstanz), Volker Langlotz (ALZ Sigmaringen).

10-Kilometer-Lauf, weiblich: Anja Knapp (SG Dettingen/Erms in 36,35 Minuten), Yvonne Kleiner (LG Stadtwerke München), Claudia Maier (VfB Friedrichshafen), Anja Neher und Rose Zdebik (TSG Ehingen LA), Gudrun Schmidgall (TSV Trochtelfingen), Lea Nicole Stegmaier (LG Steinlach), Linda Hilzenberger (Donau Silphie), Annemarie Mühlenbach (FC Busenbach), Gudrun Kurtz (IGL Reutlingen).