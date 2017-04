Sigmaringen Thomas Kugler fetzt sich mit Grünen

Lothar Braun-Keller stellt im Kreistag die These auf, dass sich die Bürgermeister am Haushalt bedienen. Mit Empörung reagieren die Betroffenen darauf, weisen diesen Anwurf zurück und bieten dem Grünen eine betriebswirtschaftliche Lehrstunde an.

Sigmaringen (jüw) Zum Schlagabtausch kam es im Kreistag, nachdem Franz-Josef Schnell, Dezernent Finanzen, den Jahresabschluss für 2015 für den Landkreis Sigmaringen erläutert hatte. Dieser schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von 8,719 Millionen Euro ab, geplant war ein Überschuss von 1,009 Millionen Euro. Der Resourcenverbrauch sei also erwirtschaftet und darüber hinaus ein Überschuss erzielt worden, so der Kämmerer. Die Verschuldung reduziere sich durch ordentliche Tilgungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro auf 14,64 Millionen Euro zum 31. Dezember 2015. Kritik an den Bürgermeistern übte Lothar Braun-Keller (Grüne). Dabei spielte er auf die Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses an, wo der Sachstand bereits erörtert wurde. Thomas Kugler, CDU-Kreisfraktionschef und Bürgermeister von Pfullendorf, hatte die Kreisverwaltung für das gute Ergebnis gelobt und die um zwei Prozent verringerte Kreisumlage als berechtigt angesehen. "Sie haben Erspartes weggenommen und sich darüber amüsiert", bemerkte Braun-Keller spitz gegenüber Kugler: "Da muss ich schon fragen, weshalb sich die Bürgermeister im Landkreis bedienen?" Thomas Kugler reagierte geharnischt darauf: "Ich verwahre mich gegen solche blöden Behauptungen!" Kugler wetterte gegen einen "ideologischen Umgang mit dem Haushaltsplan", zumal die Kreisumlage von den Gemeinden an den Kreis gehe. Er bot dem Grünen-Vertreter einen Exkurs in Betriebswirtschaftslehre an und betonte: "Wenn der Landkreis Mittel braucht, bringen wir das notwendige Futter!" Die CDU-Fraktion würde vorausschauend agieren. Jochen Spieß, Bürgermeister von Krauchenwies, sprang ihm bei: "Solche Aussagen über Berufsstände sind völlig deplatziert!" Er verbiete sich das Gelaber. Schnell bemerkte, dass sich über die Kreisumlage die sozialen Aufwendungen nicht finanzieren ließen: "Der soziale Zuschussbedarf ist höher!" Landrätin Stefanie Bürkle erklärte, dass der Landkreis kein eigenes Steuererhebungsrecht habe. Einstimmig segnete der Kreistag den Abschluss 2015 ab.