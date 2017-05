Sigmaringen Thomas Knubben liest aus Seewein

Veranstaltung der Buchhandlung Rabe am Freitag, 26. Mai, beinhaltet eine Lesung, Kulinarisches und eine Weinprobe.

Sigmaringen (imi) Im Rahmen einer Veranstaltung der Buchhandlung Rabe und dem Weinhaus Nell/Mebold am Freitag, 26. Mai, um 19 Uhr stellen Thomas Knubben und Andreas Schmauder ihr neues Buch „Seewein“ vor. Dazu gibt es eine Weinprobe mit ausgewählten Weinen vom See. Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz. Seit über 1000 Jahren wird am Bodensee Wein kultiviert. Thomas Knubben und Andreas Schmauder nehmen ihre Leser mit auf eine Zeitreise, beginnend mit der Gründung der Klöster in Sankt Gallen und auf der Reichenau bis in die heutige Zeit. Anbaugebiete, Rebsorten, ökologische und ökonomische Aspekte des Weinbaus, Trinkkultur und medizinische Auswirkungen des Weingenusses werden in lehrreichen und kurzweiligen Kapiteln von den kenntnisreichen Autoren vorgestellt. Das Verkosten ausgewählter Bodenseeweine sowie der Genuss verschiedener Spezialitäten aus der Region ergänzen den Vortrag in idealer Weise. Der Eintritt beträgt 22 Euro, ander Abendkasse 25 Euro. Die Karten sind in der Buchhandlung Rabe erhältlich.