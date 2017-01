Sigmaringen Thema Pflege: Der Beratungsbedarf riesengroß

AOK Bodensee-Oberschwaben fühlt sich für die gesetzlichen Neuerungen gut gerüstet. Ihr oberster Dienstherr Christopher Hermann besucht die Bezirksdirektion Sigmaringen.

Sigmaringen – Hoher Besuch hat sich bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) Bodensee-Oberschwaben angekündigt: Ihr oberster Dienstherr von Baden-Württemberg, der Vorstandsvorsitzende Christopher Hermann, macht seine Runde und besucht die Bezirksdirektionen, führt persönliche Gespräche. So auch in Sigmaringen. Beim Pressegespräch, dem auch Roland Beierl, AOK-Geschäftsführer der Region Bodensee-Oberschwaben beiwohnte, hat der SÜDKURIER mit den Neuerungen im Pflegestärkungsgesetz gleich das die Menschen aktuell am meisten bewegende Thema angeschnitten. Denn wesentliche Teile davon sind seit Januar in Kraft getreten.

"Aus drei Pflegestufen sind fünf Pflegegrade gemacht worden. Es ist die größte Reform in der Sozialversicherung. Sie wird vom Kopf auf die Füße gestellt", spricht Hermann von einem Systemwechsel, der über 200 000 neu zu überarbeitende Bescheide in ihrem gesamten Geschäftsgebiet zur Folge habe. Die AOK begrüße die Grunderneuerung, zumal der Besitzstand gewahrt bleibe, niemand schlechter gestellt würde. Aber der Beratungsbedarf sei natürlich riesengroß, sagte der Vorstandsvorsitzende, zumal erstmalig Pflegebedürftige mit körperlichen Gebrechen und darüber hinaus (Hermann: "Der demenzielle Bereich wird nach vorne geschoben") nun leistungsmäßig anerkannt würden und künftig gleiche Ansprüche wie körperlich beeinträchtigte Menschen hätten.

Zudem wurde in 16 Veranstaltungen die Bevölkerung im Vorfeld von dieser Krankenkasse informiert mit rund 1000 Teilnehmern. Drei weitere richteten sich an Leistungserbringer, also an Sozialstationen, Pflegedienste und -heime, "Es berührt nahezu jeden Haushalt", weiß Geschäftsführer Roland Beierl aus eigener Erfahrung: "Das neue Pflegegesetz ist so was von komplex, ich bin froh, dass ich Profis habe".

Christopher Hermann spricht von komplexen Fragen zur Pflegebedürftigkeit: Pflegekräfte müssten jetzt die jeweilige Person begutachten und bewerten, welche Beeinträchtigungen tatsächlich vorhanden sind. Konkret beträfe dies potenziell 10 000 Personen in der Region Ravensburg-Sigmaringen-Bodensee, untermauerte Beierl die Ausführungen seines Vorgesetzten. Veränderungen im stationären Bereich und bei der Altenpflege stufen die AOK-Verantwortlichen auf zehn bis 20 Prozent zusätzliche Fälle ein – eine gewaltige Kalkulationsumstellung. "Es hat uns überrascht, wie viel stationäre Einrichtungen dazu aufgefordert wurden – die Anträge für Unterstützungsleistung sind förmlich nach oben geschnellt. Was politisch auch so gewollt ist", sagte Hermann. Belastbares Zahlenmaterial dürfte bis in etwa zwei Monaten vorliegen, versicherte AOK-Pressesprecher Thomas Müller.

Hermann spricht von Kernkompetenz. Sein eigenes Haus sieht er professionell aufgestellt. Die Weiterbildung von Kollegen habe man stark nach vorne getrieben, das Personal sei aufgestockt worden. Die Mitarbeiter seien gut vorbereitet und geschult, sie würden sich dem Ansturm gewachsen fühlen. Mit einher gehe die elektronische Abarbeitung des Pflegebereichs. Die Aktenberge würden zugunsten der Digitalisierung nach und nach verschwinden.

Dass die erfolgreiche Geschäftspolitik der AOK auf Qualität und effizienten Einsatz der Finanzmittel basiere, würde das Beispiel der Arzneimittel zeigen. So habe die größte Krankenkasse im Südwesten im Vorjahr durch Rabattverträge mit der pharmazeutischen Industrie über 200 Millionen Euro einsparken können, Geld das in bessere Versorgungsstrukturen für die Versicherten investiert werden", so Roland Beierl. Das Präventionsangebot in den drei AOK-Gesundheitszentren in Ravensburg, Sigmaringen und Friedrichshafen soll weiter ausgebaut werden. Und es würden weitere Direktverträge mit Ärzten geschlossen.

Dem Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe mochte Christopher Hermann in dessen nun ablaufender Dienstzeit eine allenfalls durchwachsene Bilanz bescheinigen. "Gröhe hat eine Unmenge von Gesetzen eingebracht und dabei deutlich zuviel im ambulanten und ärztlichen Bereich herumgedoktert." Vor allem der Arzneimittelbereich stelle ihn, Hermann, nicht sehr zufrieden. "Da hätte an gesetzgeberisch deutlich besser gestalten können." Dass die Krankenhäuser deutlich mehr Qualität haben sollen, würde von allen begrüßt. Gleichwohl sei vieles "im Klein-Klein hängen geblieben", weil man zu sehr einzelnen Lobbygruppen in Krankenhäusern nachgekommen ist", kritisierte der AOK-Chef. Nach wie vor gäbe es keine Lösung bei der Unterfinanzierung der Investitionen durch die Länder: "Die Länder sind seit vielen Jahren ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen. Da ist null gelöst!"

AOK

Die größte Krankenkasse im Südwesten kann auf enorme Wachstumsraten verweisen: Sie hat landesweit 4,2 Millionen Versicherte und verbuchte im Vorjahr einen Zugewinn von 150 000 Menschen, die zur AOK übergewechselt sind. Im regionalen Bereich von Bodensee-Oberschwaben liegt der Zugewinn bei 7 600 Personen bei insgesamt 216 000 Versicherten. Der Beitragssatz ist stabil mit 15,6 Prozent und somit unter dem Bundesdurchschnitt geblieben. Zugleich wurde das Jahr 2016 mit einem wirtschaftlichen Plus von über 114 Millionen Euro abgeschlossen. Für 2017 soll die Zahl der Versicherten auf deutlich über 4,3 Millionen Menschen gesteigert werden. (jüw)